Estamos viviendo un momento histórico. Por primera vez en casi 100 años, el Congreso debate una Ley de despenalización del aborto. No es una Ley abortista. Es una Ley que amplía derechos para que las mujeres dejen de morir en prácticas ilegales y clandestinas. Voto a favor de la vida de las mujeres porque creo en nosotras, en nuestros valores y en nuestra capacidad de conducir nuestras vidas. 💚Educación sexual para decidir. 💚Anticonceptivos para no abortar. 💚Aborto legal para no morir.Les comparto mi intervención y les pido que se tomen unos minutos para verla, más allá de sus posturas, porque no sólo se trata de qué debatimos sino de cómo lo hacemos. Seamos todos ejemplo de tolerancia y respeto porque para todos, este es un debate a favor de la vida, siempre a favor.#QueSeaLey

Posted by Laura Russo Sujarchuk on Thursday, June 14, 2018