El intendente se reunió con los vecinos y deportistas representantes de la selección argentina de remo y canotaje, Iván Carino, Joaquín Iwán, Ariel Suárez y Facundo González, quienes obtuvieron medallas de oro y plata en los Juegos Odesur, en Bolivia. “Como pueblo y vecino de San Fernando nos hace sentir muy bien tener gente que nos represente así en el deporte”, celebró Luis Andreotti.

El Municipio de San Fernando reconoció una vez más a los deportistas oriundos de la ciudad, que representaron al país y al distrito en los Juegos Odesur, que se realizaron en la ciudad Cochabamba, Bolivia. El intendente Luis Andreotti junto al secretario de Educación, Cultura y Contención Social, Carlos Traverso, recibió a los medallistas Iván Carino, Joaquín Iwan, Ariel Suárez y Facundo González.

Los cuatro sanfernandinos que compitieron ganaron en seis categorías diferentes. Iván Carino, Ariel Suárez y Joaquín Iwan, obtuvieron el oro en el bote de 8 remos largos con timonel. A su vez, Carino e Iwan lograron un segundo lugar en el bote de 4 remos largos sin timonel. Por su parte, Suárez lideró el podio en la categoría de 4 pares de remos cortos y Facundo González obtuvo la presea de plata en canotaje.

Durante el encuentro, que se llevó adelante en el Salón Blanco, el intendente Luis Andreotti sostuvo: “Es una alegría recibir a los deportistas. Como Capital Nacional de la Náutica, estamos muy orgullosos. Desde el Municipio intentamos siempre dar una mano, acompañar y si se puede aportar para que ellos estén más cómodos. El deporte es algo que nos representa y tener tantos vecinos que participan a nivel nacional como internacional a nosotros nos hace sentir muy bien”.

“Como pueblo y vecino de San Fernando nos hace sentir muy bien tener gente que nos represente en el deporte. Estos logros son muy importantes, porque para hacer un deporte de alta competencia se necesita mucha voluntad y sacrificio. La mayoría son amateur, y un ejemplo no solamente para la actividad deportiva, sino para cualquier actividad de la vida”, agregó el jefe comunal.

A su vez, Iván Carino, campeón sudamericano de remo, expresó: “Soy de San Fernando y siempre es lindo que te reconozcan en el lugar donde naciste. Contamos con el apoyo constante del Municipio, el intendente y de Carlos Traverso. En esta oportunidad, tanto remo como canotaje sumamos bastante al medallero argentino, pudimos conseguir una medalla de oro para cada bote”.

“Ahora lo más cercano que tenemos es una competencia en Canadá y en diciembre viajamos para Río de Janeiro para competir por la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima, es un objetivo muy importante para nosotros”, agregó.

Respecto de su participación en canotaje en la competencia en Bolivia, Facundo González, manifestó: “Quiero agradecer todo el acompañamiento que me dio la Municipalidad, durante las tres semanas que pasé en Cochabamba me sentí muy apoyado y eso creo que en parte me ayudó a traer una medalla. Estamos bien posicionados contra los equipos A de todos los países”.

Por su parte, el remero Ariel Suárez señaló: “Es la primera vez que un intendente me recibe después de 18 años de trayectoria. Estoy muy contento y me parece espectacular que el Municipio apoye a los deportistas”. “En mi caso cuando era chico no tuve la suerte de tener un polideportivo del nivel que tienen hoy, está buenísimo que el Municipio saque chicos de la calle a través del deporte”, precisó.

Asimismo, el intendente hizo mención a la política de inclusión a través del deporte y el funcionamiento de los 9 polideportivos que sostiene el Municipio, más uno en construcción en Almirante Martín y Escalada, Victoria. “Con los polideportivos, nuestro objetivo es tener un lugar donde incluir y contener a los vecinos y chicos en un distrito seguro, sin violencia y donde sea digno vivir”, concluyó.