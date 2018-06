A sala llena se vivió una noche inolvidable en el histórico teatro de Victoria con la presentación de Fernando Samartín y su gran homenaje a Sandro. Los vecinos bailaron y cantaron los mejores hits del artista. “El teatro está abierto para todos los sanfernandinos porque la idea es tener un teatro con las puertas abiertas”, sostuvo la secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Política Ambiental, Alicia Aparicio, quien estuvo presente junto al intendente Luis Andreotti.

El Municipio de San Fernando sostiene una activa política cultural que apunta a brindar espectáculos de calidad en la ciudad de una manera accesible y sin necesidad de que los vecinos deban viajar lejos. El Teatro Martinelli ofrece una variada cartelera que convoca a grandes artistas del país y a los talentos locales que también cuentan con un espacio para expresarse.

Este fin de semana se vivió una noche especial con la presentación del mejor imitador de Sandro, el artista Fernando Samartín, quien interpretó los hits del Gitano junto a los músicos originales del ídolo de América. La sala se llenó para bailar y cantar cada canción.

“Sabemos lo que significa Sandro para todo el público argentino y es bienvenido. Está por empezar la función, hay sala llena, muchísima participación de los vecinos y es importante que el teatro se brinde a los vecinos porque esto alimenta un poquito el alma. Además en San Fernando se han instalado bares, confiterías, restoranes. El vecino viene, le queda cerca, no tiene que viajar ni gastar tanto, ve una función y después disfruta de los nuevos lugares de ocio”, afirmó Alicia Aparicio.

Por otro lado, agregó: “Vamos a seguir todo el año con distintas actividades tanto musicales como teatrales. El teatro está abierto para todos los sanfernandinos porque la idea es tener un teatro con las puertas abiertas, un teatro que se brinde a los vecinos. Y tenemos la escuela artística donde participan los chicos de nivel secundario para que descubran que tienen ese talento. Tenemos una gran oferta deportiva y de arte porque eso nos ha identificado siempre a los sanfernandinos”.

El artista Fernando Samartin manifestó su satisfacción por volver al escenario del Teatro Martinelli. “Expectativas hay muchas como en cada show porque es lo que amo hacer y hay amigos en la sala que han venido a verme así que para mí es un placer. Primero arrancamos con todos los grandes éxitos de Roberto Sánchez, Sandro, pasando primero por su etapa joven de las películas y después ya cuando es más adulto en sus últimos Gran Rex”, comentó el cantante.

“El Martinelli es hermoso -destacó- no solo la sala también la gente que trabaja aquí. Les agradezco cómo me han recibido, me han tratado muy bien”.

Cientos de vecinos se llevaron un recuerdo imborrable de una velada musical sin igual. La sanfernandina María Elena expresó: “Bien, muy lindo. La verdad que lindo, cómodo, cerca. Muy bien, todo muy lindo, muy contenta”.

Y la fan del Gitano, Marta, opinó que “es espectacular, vengo siempre, no dejo de venir y a la gente les invito porque es algo maravilloso que han hecho”. “Me encanta venir a ver a Fernando es lo más porque es el mejor recreador de mi ídolo que lo amé y lo sigo recordando siempre”, coincidió Cecilia.

Y por último, Virginia elogió la política cultural del Municipio. “Es adelantar mucho. Hay señoras mayores que nunca habían ido al teatro. Nos da vida esto, nos entretiene, es bárbaro, muy contentos con todo, muy bien atendidos”, enfatizó.

El director de Turismo, Murgas y Expresiones Artísticas del Municipio, Néstor Torchia, adelantó las obras que se vienen: “El próximo fin de semana tenemos ciclo de tango con muchos artistas locales. También tenemos el unipersonal de Atilio Veronelli, y el siguiente tenemos la obra de Nazarena Vélez. La idea es que todos los vecinos de San Fernando se acerquen al teatro, que lo sientan como un lugar propio, que se puedan acercar a ver obras de primer nivel de artistas sanfernandinos, infantiles, música, tango, folclore, canto, baile. Una cartelera realmente muy variada”.