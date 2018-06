En un congreso realizado el viernes en Caseros, la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires eligió autoridades, y por unanimidad ratificó en la conducción a Oscar Ruggiero, hombre del gremio comunal de Tres de Febrero. “Seguiré luchando por mejorar la situación de los municipales”, sentenció el flamante secretario general. La actividad contó con la participación del intendente local, Diego Valenzuela.

La jornada, a la que asistieron trabajadores municipales de casi un centenar de distritos bonaerense, se llevó a cabo en el Cedem 1. En rigor, se realizaron dos congresos, uno para realizar un cambio en el estatuto de la FSTMPBA, y otro para elegir a las autoridades del período 2018 -2022.

Así, los congresales presentes, por unanimidad, volvieron a elegir como secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires a Oscar Ruggiero. Lo acompañará como secretario adjunto Humberto ‘Nito’ Bertinat, hombre del gremio comunal de Hurlingham. Asimismo, se determinó la conformación del resto del Consejo Directivo para el mencionado periodo, y se eligieron congresales para la Confederación de Empleados y Obreros Municipales de la Argentina.

En diálogo con SMnoticias, el de nuevo conductor de la FSTMPBA, explicó que la modificación estatutaria tiene como objetivo jerarquizar algunos cargos que mayormente son ocupados por gremios del interior. “Agrupamos a 115 municipios de los 135 que tiene la Provincia”, remarcó, y aseguró que “la mayoría de los gremios están nucleados dentro de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires”.

Luego, sobre su gestión como secretario general, indicó que “hace dos períodos que me hice cargo de la conducción, y cuando asumí estábamos quebrados y con mucho trabajo logramos hacer una FSTMPBA nueva”. En esa línea, destacó la recuperación del hotel de Mar del Plata, “que estaba a punto de ser remato y hoy se está reformando para transformarse en un hotel de primera línea”; y la construcción de hogares de tránsito -pensados para quienes se deben acercar a esas ciudades a realizar algún tratamiento de salud- en La Plata, Mar del Plata, Junín y Bahía Blanca.

En cuanto a las metas para el período 2018 -2022, el secretario general habló de la venta del viejo edificio del gremio y de la compra de un espacio en Capital Federal para transformarlo en un hogar de tránsito para los municipales. “Y seguiremos luchando para realizar modificaciones a la ley que regula la actividad de los municipales bonaerenses en cuya sanción no nos dejaron participar. Es una ley donde lo fundamental, que son las paritarias, establece que son no vinculantes”, apuntó. “Nosotros estamos preparando un proyecto, que vamos a acercarle al Ministerio de Trabajo provincial, y luego a los legisladores, para que lo estudien. Queremos que discutan nuestros planteos”, agregó.

“Para nosotros sería ideal que haya un salario básico mínimo similar para toda la Provincia, y que a partir de ahí cada municipio, de acuerdo a sus finanzas, determine los aumentos de sueldo”, comentó. “No puede ser que hoy tengamos 135 sueldos básicos distintos”, criticó. “Queremos también un escalafón único para toda la Provincia; que se reglamente la carrera del trabajador municipal como corresponde; y darle estabilidad laboral a los trabajadores, ya que muchos siguen mensualizados”, continuó. “Es una lucha constante y me siento contento que mis compañeros hayan decidido que tenga que seguir al frente. Seguiré luchando por mejorar la situación de los municipales”, afirmó.

Luego, ante la pregunta vinculada al a visión que hay sobre el trabajador municipal, ‘el Tano’ sostuvo que “se dicen cosas que no son ciertas”. “Si tiene elementos de trabajo, cumple y trabaja a la altura de cualquier trabajador de una empresa privada”, enfatizó, y opinó que si se le da una tarea adicional a la habitual, a cambio de un plus, la cumplirían y reconocerían ese gesto del Estado local, porque “el municipal es agradecido”.

“Cuando se le da trabajo y los elementos, el municipal cumple cien por cien las tareas que tiene que hacer”, añadió, y sobre el mote de ‘ñoqui’ que pesa sobre los estatales, consideró que “de a poco se va entendiendo que la realidad es que el trabajador municipal trabaja y cumple”.

Por último, sobre la situación salarial en el distrito, el también titular del Sindicato Municipal de Tres de Febrero dijo: “La mayoría de los municipios que otorgaron más de 15 por ciento de aumento otorgaron eso solo, y en cuotas. Nosotros conseguimos un 15 por ciento, en una sola cuota, y tenemos previsto sentarnos a hacer una revisión en el mes de agosto o septiembre en caso que la inflación, en esa fecha, supere el 15 por ciento”.

“Además, logramos aumentar bonificación entre un 50 y un 90 por ciento, algo que no ocurría hace años, manifestó. Son beneficios para los trabajadores por antigüedad, presentimos, título, por trabajo insalubre, por tareas riesgosas y por viáticos”, manifestó. “Con la suba de 15 por ciento y las bonificaciones yo me siento conforme, y también el municipal está conforme. Reconozco que no es la suba ideal, pero es una suba que permite recomponer el salario rápidamente”, finalizó.

De la actividad participaron, entre otros, el dirigente municipal de la Ciudad de Buenos Aires y actual Defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor; y el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien fue el primer orador de la jornada.

“Me llena de orgullo que este congreso se realice en el distrito”, dijo justamente este último, y subrayó: “Mi mensaje es que es necesario el trabajo conjunto entre las autoridades electas y el trabajador municipal. Apostamos a sindicatos presentes que defiendan al trabajador y que estén presentes en la agenda publica de una comuna”.

“Nosotros estamos en un proceso de jerarquizar al trabajador municipal de Tres de Febrero”, expuso, y contó que “cuando asumimos encontramos un abandono y encaramos la tarea necesaria de fortalecer al trabajador municipal”. “Había muchas situaciones que hacían que el municipal estuviera retrasado respecto de lo que podía ser, nosotros trabajamos para privilegiarlo. Eso es una prioridad”, sintetizó.