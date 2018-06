La periodista, investigadora y autora de varios libros, dio una charla informativa y educativa sobre su último best seller “Carne”, basado en la trata de personas. Se desarrolló en el marco del tercer aniversario del “Ni una menos” y a dos años del cierre de los prostíbulos en el distrito.

Con entrada libre y gratuita, la reconocida escritora, creadora del libro “Carne”, visitó el partido de Malvinas Argentinas donde presentó en el Salón Auditorio del Palacio Municipal su obra luego de ocho años de investigación. Allí desarrolla la temática de la trata de personas. Esta actividad se dio en el marco de un nuevo aniversario de “Ni una menos”.

Elisabeth Farese, subsecretaria de la Mujer, Niñez y Adolescencia, aseguró: “La medida del intendente de haber cerrado los prostíbulos tiene que ver con lo que Kitty plantea en el libro que está presentando, donde cuenta como ella se infiltra dentro de los prostíbulos como stripper para poder sacar a las chicas de ahí y ayudar. Y está relacionado con lo que nosotros en Malvinas Argentinas venimos hablando desde hace mucho tiempo”.

Comentó luego cómo era la situación en el distrito antes del comienzo de la actual gestión municipal, que a partir de la creación de la subsecretaría que hoy tiene a cargo, se empezaron a visibilizar ciertas problemáticas. “Durante 20 años fueron cómplices de la trata de personas, de la droga, de tener como rehenes a las mujeres. Tuvo que llegar el intendente Leo Nardini para darle fin a este tema, cerrar los prostíbulos y cuidar a la mujer. Leo nos devolvió hace dos años y medio la dignidad”, aseguró.

Por su parte, Kitty Sanders, dijo: “‘Carne’ es el fruto de mi trabajo y para mi es muy importante haber tenido la posibilidad de difundir la información que adquirí a través del libro. Estoy orgullosa y sorprendida de que en este municipio se haga un verdadero trabajo, porque hay muchas personas que venden humo y no hacen nada. Acá hay personas de práctica, que hacen cosas y me da orgullo estar en un lugar que verdaderamente lucha contra la trata de personas”.

“Hay muchas instituciones que tienen mucha plata para trabajar en esto y no lo hacen. Malvinas Argentinas no es un municipio tan grande ni tan rico, al que no le sobra para financiar una subsecretaría, pero el intendente entiende el problema y dedica una parte de su financiación a solucionarlo. Es un orgullo estar con personas que verdaderamente hacen algo”, finalizó.