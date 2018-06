El programa integral que acerca los servicios de San Fernando a todos los rincones de la ciudad, “El Municipio en tu barrio”, tuvo una nueva jornada en la tradicional Plaza Mitre. Allí se ofrecieron los servicios gratuitos de Atención al Vecino y Vacunación. Estuvo presente el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, junto a vecinos.

Una de las políticas más exitosas lanzadas bajo la gestión del intendente Luis Andreotti es el programa “El Municipio en tu barrio”, que acerca en forma itinerante los distintos servicios que ofrece en forma gratuita la Comuna al vecino. Todas las semanas, stands de Atención al Vecino y Unidades Móviles de Zoonosis y Salud Pública sostienen operativos integrales en todo el distrito. En esta oportunidad, los servicios de la Comuna volvieron a la tradicional Plaza Mitre.

El concejal del Frente Renovador, Carlos Bergandi, explicó los detalles de la iniciativa municipal: “Este programa se propaga en todo el distrito durante todas las semanas. Los vecinos están contentos con que el Municipio les acerque los servicios, es lo que nos pide el intendente Luis Andreotti continuamente, que podamos conocer las necesidades de los barrios”.

En la misma línea, el edil Ignacio Pérez agregó: “Además de la Atención al Vecino tenemos el programa de Vacunación, donde pueden acercarse y acceder a la vacuna antigripal de forma gratuita. Algo muy importante teniendo en cuenta los cambios climáticos que afectan a los ancianos y niños fundamentalmente”.

“El programa me encanta, todos los años me vacuno. Vivo a dos cuadras y como el servicio es muy rápido me acerqué y me vacuné. Es una alternativa linda, porque no tenés que ir a ningún vacunatorio. La atención es buenísima”, comentó la vecina Graciela.

Satisfecho con la atención, el sanfernandino Leonardo también compartió su experiencia: “Me parece muy bien, sirve a la comunidad porque estamos cerca y ellos se mueven por todo San Fernando que es lo que más influye. Me aplique la antigripal, dan muchas vacunas que son muy importantes y eso es valorable”.

Cada semana, se informa el lugar de la actividad desde la página web del Municipio, y también desde los medios locales.