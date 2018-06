Máximo Rodríguez, concejal del bloque PJ-FpV-UC, conversó con SMnoticias y tocó varios temas, la interpelación al secretario de Seguridad comunal; el intento de declarar la emergencia educativa en Tres de Febrero; y la unificación del peronismo local. Además, criticó a la gestión de Diego Valenzuela, al señalar que en muchas cuestiones “defraudó al vecino”.

Inicialmente, respecto de la interpelación al secretario de Seguridad municipal, el legislador sostuvo que “los informes presentados muestran unos números que en la realidad pareciera que no ocurren”. “Todo lo ocurrido volvió a confirmar que el ciclo del funcionario está terminado (…), y se lo hemos dicho a Juan Manuel Lucioni en la reunión”, aseveró.

En ese sentido, denunció “que la cantidad de cámaras que dicen están en funcionamiento no es cierta”, y declaró que “un 25 por ciento de ellas están en constante reparación o sin funcionar”. “Hay muy poco personal para observar las cámaras. Hay 96 personas divididas en cuatro turnos, y cada una mira 38 cámaras, una cifra muy alta”, agregó. “El oficialismo habla del Centro de Monitoreo nuevo en la ex fabrica Tucán y nosotros nos preguntamos si las cámaras seguirán con estos problemas y si la cantidad de gente se va a incrementar, porque hoy el personal es escaso”, planteó luego, y lanzó: “No hemos visto, hasta ahora, que las cámaras de Tres de Febrero hayan prevenido un delito”.

Ante la consulta sobre si el gobierno de Diego Valenzuela cumplió con la expectativa generada en la campaña, Rodríguez afirmó: “Hay muchas cuestiones en las que esta gestión defraudó al vecino de Tres de Febrero”. “Así como el gobierno nacional defraudó con el Impuesto a las Ganancias, con no devaluar y con la suba de tarifas, el intendente prometía mayor seguridad e integralidad (…), y hoy estamos lejos de eso”, sentenció.

“Hoy Tres de Febrero es un distrito recaudatorio, donde lo único que se hace es cobrar más impuestos y tasas y perseguir a los comerciantes para que paguen”, opinó.

En la última sesión ordinaria, el PJ-FpV-UC impulso un proyecto para declarar la emergencia educativa en el distrito. “Nuestro bloque se hizo eco del informe que los docentes definieron como ‘carpetazo’. En el mismo presentaron información sobre una treintena de escuelas que tenían serias dificultades”, comentó el presidente de esa bancada. “Ese documento, firmado por los integrantes de la comunidad educativa de Tres de Febrero, fue entregado al Concejo Deliberante”, añadió.

“Nosotros tomamos el tema y creíamos que el distrito estaba en condiciones de ser declarado en emergencias educativa, que es algo que tiene que ver con facultar al Ejecutivo, que firmó acuerdos con la Provincia, recibió dinero del Servicio Alimentario Escolar y más de 20 millones para obras de infraestructura escolar, a que los gaste exclusivamente en reparar escuelas”, explicó. “Si era preciso sacar recursos del presupuesto, estábamos dispuestos a autorizar eso”, remarcó.

“Nuestra intencionalidad era que se reparen las escuelas, pero parece que todo lo que ellos no planifican o no pensaron hacer no les interesa”, chicaneó Máximo Rodríguez. “Invito a que los vecinos vayan a recorrer esas escuelas a las que van los chicos del distrito para que vean que en muchos casos las aulas no tienen ni puertas ni ventanas”, dijo, y aseveró: “La educación de Tres de Febrero necesita un abordaje inmediato, y eso no es producto de los actuales tiempos, sino de siempre. No buscamos imputarle esto a la gestión, buscamos solucionar las dificultades entre todos”.

“Nosotros entendemos que hay recursos para educación, porque vemos que el Municipio gasta en otras cuestiones que no son prioritarias sino marketing político”, disparó.

El bloque intentó que la emergencia educativa sea tratada sobre tablas, algo que le valió cuestionamientos por parte de Cambiemos y de otras bancadas opositoras. “Pedimos el tratamiento sobre tablas para que sea discutido de manera inmediata y no que el expediente duerma en las comisiones”, argumentó el edil. “Hoy Cambiemos y el Frente Renovador tienen una alianza muy fuerte en el distrito, particularmente con Martín Jofré, que aporta sus tres legisladores para que el oficialismo tenga mayoría. Y en hechos como este uno ve que el acuerdo se cumple”, enfatizó.

“En los temas que el Frente Renovador planteaba disconformidad, hoy parece estar de acuerdo, y nosotros creemos que esto tiene que ver con acuerdos políticos, que entre otras cosas, se ven reflejados en que tienen cerrada la designación del Defensor del Pueblo”, completó.

Y finalmente, ante la consulta respecto de si estas diferencias -con el massismo- dificultan la tan mentada unidad del peronismo, Rodríguez indicó: “Muchos de ellos ni siquiera son afiliados, y si bien vociferan que son peronistas pero están lejos, al menos desde su pensamiento, de estar cerca de la gente, que es el pensamiento central del justicialismo”. No obstante recordó que “el presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, dijo que las puertas están abiertas para todos, y el que quiera entrar puede hacerlo”.

“Dentro del frente electoral que arme el peronismo, considero que tiene que haber una PASO, en la que se definirá cual es el mejor representante que la fuerza tendrá en Tres de Febrero”, analizó. Y cerró: “Las PASO son el mejor instrumento para definir candidaturas y poder recuperar el distrito, no para nadie en particular sino para la gente en general”.