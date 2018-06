Mediante una cena en el Club Independiente de Hurlingham, se lanzó el Movimiento de Restauración Peronista con la presencia de varios dirigentes políticos y sindicales de la provincia de Buenos Aires, entre ellos, el intendente local, Juan Zabaleta, y el referente Damián Del Castaño. Asimismo, estuvieron presentes Rodrigo Estigarribia, del espacio de San Martín; Gustavo Torres, de la UOM; Pedro Milla, de Petroleros; y Tomás Domínguez, del Partido Justicialista en Chacabuco.

“Este es el tercer encuentro, y este año nos tocó ser anfitriones. Tiene como eje intercambiar experiencias entre los compañeros que somos parte de esta agrupación hace más de dos años”, indicó Del Castaño.

“Las organizaciones sindicales y quienes pertenecemos al peronismos entendemos que es un momento delicado del país y los municipios no escapan a la realidad, sabemos que tenemos que armar una fuerza competitiva para el 2019”, señaló Gustavo Torre. “Con estos encuentros con distintos sectores podemos seguir contruyendo este movimiento que crece día a día”, agregó.

Por su parte, Milla indicó: “El peronismo y el movimiento obrero está evaluando lo que pasó, estamos tratando de dejar los egoismos de lado y unir al peronismo. Nos toca una responsabilidad muy importante porque no tenemos un gobierno que defienda a los trabajadores y estamos peleando contra las grandes corporaciones”.

Además, Estigarribia se mostró optimista de cara al futuro y a la conformación del espacio. “Los referentes nacionales van a ir surgiendo, nosotros estamos avocados a construir territorio”, sostuvo. “Queremos hacer lazos en donde el movimiento obrero sea un elemento ordenador del peronismo, ése es nuestro principal desafío porque cuando nos hablamos entre nosotros perdemos elecciones”, agregó.

“Vemos un gobierno que está castigando a la mayoría de los argentinos, y el interior de la Provincia no escapa a esta realidad, hay muchos vecinos que sufren el aumento de tarifas, que no pueden pagar el alquiler o los medicamentos y un ajuste constante”, señaló Tomás Domínguez, referente de Chacabuco e hijo del ex presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez. “Tenemos el desafío de volver a sembrar esperanza para construir la victoria del peronismo en 2019”, añadió.

Asimismo, SMnoticias conversó de forma exclusiva con el intendente Juan Zabaleta, quien afirmó que “es bueno charlar con dirigentes jóvenes del peronismo, que pretenden construir futuro porque ése es el desafío”. “Estamos viviendo una catástrofe desde el punto de vista económica y que tiene como punto final un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, seguimos esperando las imposiciones, que seguro van a ir en contra del pueblo en general”, sostuvo.

El jefe comunal también deslizó a modo de autocrítica que “Macri no es presidente por mérito propio, sino que el peronismo no pudo construir una mayoría”.

En otro orden, Zabaleta aseguró que le “molestó” la frase de la gobernadora María Eugenia Vidal, quien había dicho que “nadie que nace en la pobreza llega a la universidad”. “Me preocupa escuchar expresiones de ese tipo de un gobernante porque la discusión que se viene en el mundo tiene que ver con la educación pública, gratuita y de calidad”, expresó el alcalde, y añadió: “Esto nos hace pensar que nos gobiernan ricos para ricos”.

Finalmente, Zabaleta agradeció a las concejales Carolina Castro y Cecilia Sáenz por impulsar las políticas de género llevadas a cabo en el distrito, entre las que se destaca un cambio al Código de Faltas que permitirá multar el acoso callejero. “Vamos a consolidar esto y a seguir ampliando derechos”, dijo y adelantó que firmarán un decreto para evitar que se instale Farmacity en el distrito. “No creemos en los negocios desde el Estado y pretendemos defender el mercado interno”, concluyó.