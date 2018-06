Por su inhalación de manera accidental, las personas pueden alcanzar la muerte en apenas media hora. Ante el avance del frío, Sandro Ortega, director de Defensa Civil y Emergencias de Malvinas Argentinas, dio algunas recomendaciones para evitar dicho riesgo.

Ante la llegada de la época invernal, las personas comienzan a buscar la manera de mantener cálidos los ambientes donde se encuentran. Muchas veces, lo hacen de manera poco segura y esto podría generar intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. Dicho accidente puede provocar síntomas negativos en la salud de la gente, incluso a ser fatal en muchos casos.

Sandro Ortega, director de Defensa Civil y Emergencias del municipio de Malvinas Argentinas, comentó: “Empieza el frío y las familias comienzan a consumir calor. Si la estufa que tenemos en casa es a gas natural, deberíamos verificar que el artefacto esté funcionando perfectamente, que no haya pérdida de gas, controlar la llama con un gasista matriculado”. Y agregó que “si no hay estufa a gas natural, la gente usa a combustión, a kerosene, braseros, que no es lo recomendable porque el monóxido de carbono mata gente en forma silenciosa, no te das cuenta porque consume el oxígeno del ambiente donde uno está”.

“La gente no se da cuenta y empieza a tener somnolencia, dolor de cabeza, náuseas y se puede morir en cuestión de media hora”, alertó Ortega. Para evitar dicha intoxicación, recomendó: “Alguna abertura tiene que estar abierta siempre, por lo menos 5 centímetros, para que haya intercambio de aire y que el monóxido de carbono no consuma todo el oxígeno”. “La gente quiere calor y en su creatividad prende de todo, las hornallas, cierra la puerta, prende el horno. Todo eso consume mucho gas y no calienta nada, no tiene sentido”, agregó.

Por último, Sandro Ortega habló de otro riesgo producido por la mala utilización de la calefacción, los incendios: “Si salís de tu casa hay que apagar todo, para evitar incendios y accidentes. Debemos resguardar nuestra seguridad y la de las personas que conviven en nuestro hogar. A veces usamos las estufas eléctricas para secar la ropa y eso está mal, sobre todo si no permanecemos en el lugar. Es un riesgo potencial y así se prenden fuego las viviendas”.

El monóxido de carbono no tiene sabor, olor, ni color. Si uno empieza con síntomas de intoxicación -dolor de cabeza, náuseas y vómitos, mareos y pérdida de conocimiento- debe apagar todo y empezar a ventilar el ambiente. Los números de emergencia en Malvinas Argentinas son, Bomberos 4660-2222 o 100; Emergencias Médicas 4660-1616 o 107; y Defensa Civil y Emergencias 4660-5095, 4663-9901 o 103.