En el marco de las políticas educativas impulsadas por San Fernando, el Centro Universitario Municipal tiene abiertas sus puertas para todos aquellos vecinos que quieran estudiar carreras universitarias o terciarias. “Tenemos una oferta grandísima de diferentes carreras totalmente gratuitas”, destacó la subsecretaria de Educación, Mariana Miola.

El Municipio de San Fernando promueve políticas públicas educativas para lograr una mayor inclusión social y la igualdad de oportunidades. Por ello, el Centro Universitario Municipal sito en Avellaneda 2270, Virreyes, es un espacio de capacitación que realizó convenios con universidades nacionales y otras instituciones educativas para que los vecinos del distrito puedan estudiar gratis, sin necesidad de trasladarse.

La subsecretaria de Educación, Mariana Miola, expresó: “Estamos en el Centro Universitario Municipal cerca de los vecinos. Para los chicos que terminan la secundaria, que quizá vean tan lejos seguir una carrera universitaria, les da la posibilidad de conectarse con las universidades.”

“Tener las tres sedes pertenecientes al Municipio de San Fernando es muy importante, porque estamos con un programa de pasantías, y en contacto directo con los chicos del último año de colegio estatal y privado, escuchando sus inquietudes sobre el factor económico, y lo que cuesta llegar a cada universidad. Para ellos, tenemos una oferta grandísima de diferentes carreras totalmente gratuitas”, finalizó Miola.

El director del Centro Universitario Municipal, Jorge Córdoba, destacó: “Estamos orgullosos de tener un Centro Universitario que convenia con cinco universidades y tres institutos nacionales de capacitación terciaria, lo que nos permite generar ofertas de calidad a los jóvenes de nuestra ciudad y de la región, haciendo que no tengan que viajar demasiado, bajando los costos de los estudios y que puedan continuar sus carreras universitarias o estudios terciarios. Esta proyección comunitaria sirve para poder mejorar su calidad de vida y la de su familia”.

Y agregó: “Tenemos en estos momentos cerca de más de 3 mil alumnos, de los que el 85 por cinto son vecinos de nuestra ciudad y alrededores. Si no existieran estos espacios, no tendrían oportunidad de seguir estudiando. Y casi todos son los primeros estudiantes universitarios en sus familias, lo que quiere decir que antes, sus integrantes de estas familias no tenían estas posibilidades de acceder a estudios terciarios”.

“Gracias a estas políticas públicas del Municipio que favorecen una educación inclusiva, hoy los jóvenes sanfernandinos pueden estudiar, progresar y proyectarse no sólo a distintas ofertas laborales, sino también a mejorar la calidad de vida de la población”, finalizó Córdoba.

En cuanto a los estudiantes, Mariano Núñez, de Enfermería, dijo: “Para mí es un privilegio; estoy muy satisfecho con el establecimiento, porque nos brinda toda la comodidad que en otro lugar no tenemos”.

Lucas Zoraire, estudiante de la Licenciatura en Artes Visuales, agregó: “Primero, facilita mucho el tema del estudio por una cuestión de cercanía con nuestras viviendas, y en segundo lugar por la comodidad y la diversidad de salas especializadas en tecnología, auditorios y salas convencionales”. Y su compañera Luna Solmeri finalizó diciendo: “En mi caso, vivo en Tigre y me queda muy cómodo, porque no tengo que viajar lejos”.