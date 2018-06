El ex presidente del Concejo Deliberante de San Isidro, Carlos Castellano, bridó en la mañana del jueves una conferencia de prensa en la que se refirió a la escandalosa sesión en la que se lo destituyó de su cargo. “Ayer triunfaron las viejas y malas prácticas de la actividad política”, afirmó, y entendió que “se buscó disciplinar” al Legislativo. Lo acompañaron concejales de Convocación por San Isidro, Unidad Ciudadana y de la Unión Cívica Radical.

“Ayer se produjo un hecho significativo para la política de San Isidro”, comenzó diciendo Castellano, y consideró que “un proceso de renovación y de nuevas prácticas legislativas fue frustrado”. “Lo que triunfó fue la corporación política y las viejas y malas prácticas de la actividad política”, sentenció. “Vamos a seguir trabajando en el rol de contralor que le corresponde al Legislativo”, dejó en claro, y expuso que “teníamos una agenda interesante vinculada a mecanismos de control, a mayor transparencia, a que el Concejo Deliberante recupere facultades que en algún momento fueron delegadas al Ejecutivo”. “Ayer triunfó el acuerdo político sobre un intento de renovación que se pretendía hacer”, reiteró.

Por su parte, Martín Lutufyan, indicó que “desde Convocación por San Isidro vemos que ayer el Concejo Deliberante perdió autonomía”. “Habíamos avanzado en una agenda en común y en la búsqueda de consensos, y eso generó esperanzas en los vecinos”, remarcó, y si bien reconoció que “se formó una nueva mayoría”, consideró que “el problema es que se avasallaron la institucionalidad y las reglas de juego”. “Creemos que la sesión se tendría que haber convocado con anticipación, y eso no se cumplió”, dijo, y le pegó al intendente Gustavo Posse asegurando que “esas prácticas de un rancio barón del conurbano no son nuevas, son las mismas de siempre”.

A su turno, el radical Carlos Juncos planteó que “no hacía falta que el cambio de autoridades se hiciera de esa manera”. “Es triste la foto de un presidente asumiendo con solo la mitad del Concejo Deliberante, y habla de que algo no se está haciendo bien”, chicaneó. “Dio la sensación que como saqueadores nocturnos vinieron a tomar posesión del Concejo Deliberante, y esa foto no hacía falta”, agregó. Para él, “se debió haber respetado la institucionalidad de esta casa”. “Se dieron prácticas de una política que pensamos había quedado en el pasado. Habrá que seguir trabajando para revertirlas”, resumió.

En el mismo sentido, Marcos Cianni manifestó: “Para Unidad Ciudadana, ayer el intendente intervino el Concejo Deliberante”. “Hicieron una sesión que no fue convocada y tiempo y forma, por eso no la reconocemos”, explicó, y denunció “presencia de patotas y de fuerzas policiales” en el Legislativo. “Esas prácticas son históricas en el partido, como es histórico que el intendente resuelva sus internas aliándose a otros partidos”, enfatizó.

Luego, el ex presidente volvió a hacer uso de la palabra y afirmó que “en ese tiempo que me tocó presidir el cuerpo trabajamos para tener un Concejo Deliberante abierto (…), y esperamos que los logros conseguidos puedan continuar”. “No sería grato observar un cerramiento del Legislativo ni que se pierda la vocación de controlar que todos los concejales, de la fuerza política que sea, representan”, amplió. Además, opinó que “hay una corporación política a la que no le gustaba que se fortalezcan los mecanismos de transparencia en San Isidro, y seguramente por eso buscó disciplinar al Concejo Deliberante”.

“La realidad es que a través de un acuerdo político se logró una mayoría, que puede ser consolidada o circunstancial, y que es la misma que logramos nosotros en diciembre del año pasado, con la diferencia que fue votada por unanimidad y que perseguía el objetivo de trabajar por una agenda legislativa”, prosiguió. “Esa agenda legislativa hoy puede verse dañada producto del disciplinamiento del Concejo Deliberante” por parte del jefe comunal, señaló.

Ante la consulta sobre si se sintió traicionado por los ediles del Frente Renovador y del Partido Justicialista, quienes en diciembre lo votaron como presidente, Carlos Castellano comentó: “Se traiciona la los vecinos de San Isidro que votaron por un cambio en la política”. “Ese cambio incluye la posibilidad de construir una mejor democracia y un mejor sistema republicano, y para eso es necesario que los Legislativos tengan la posibilidad de controlar y proponer nuevos mecanismos vinculados a la transparencia.

“La defraudación es a un acuerdo alcanzado en diciembre del año pasado en ese sentido, y también a la emoción de muchos vecinos que plantearon la necesidad de cambiar cosas”, declaró, y se mostró sorprendido porque “sectores que estén vinculados a Cambiemos lleven adelante esto, y desde ese lado si tenemos algún nivel de defraudación”.

El concejal Lutufyan respondió luego a una pregunta vinculada a las definiciones de su espacio respecto de la gestión de Gustavo Posse. “El intendente se siente el dueño del Estado, y la manifestación más cabal de eso fue lo de ayer, cuando actuó como patrón de estancia”, sentenció. “Este no es el San Isidro que queremos, y seguiremos luchando contra este tipo de actitudes propias de un barón del conurbano”, agregó.

Informó también que “los acuerdos sobre transparentar la gestión se veían reflejados en despachos que iban a ser tratados en los próximos días en el recinto”. “Vamos a ver qué sucede con estos proyectos”, indicó, e instó a que “no se pierda lo logrado hasta ahora”.

Por último, Castellano habló sobre las declaraciones del ex senador provincial Sebastián Galmarini, quien hizo referencia a la cantidad e cargo que Convocación por San Isidro y Unidad Ciudadana tienen en el Legislativo local. “No es cierto que haya espacios beneficiados con el reparto de contratos y cargos. El reparto siempre se hace en función de cantidad de concejales que integran cada bloque, y lo que se busca es poder cubrir la necesidad de un concejal de contar con asesores, secretarios y empleados. Esto siempre ha sido bastante transparente”, argumentó.

“Este comentario proviene de alguien que forma parte de una familia que hace muchos años está en la política y en la corporación política que hay que empezar a cambiar”, retrucó. Y finalizó reiterando que “la postura de los concejales que estamos acá presentes es que sentimos que existe un paso atrás respecto de lo que significó un avance institucional en el Concejo Deliberante sanisidrense”.

También participaron de la conferencia de prensa, los legisladores de Convocación por San Isidro, Clarisa Demattei, María Inés Feldtmann y Alejandro Lucena; y la concejal de Unidad Ciudadana, Celia Sarmiento.