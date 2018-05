Antes del escandaloso cambio de autoridades del Concejo Deliberante de San Isidro, se trató y aprobó la rendición de cuentas del intendente Gustavo Posse. La misma fue aprobada gracias al desempate del presidente del Concejo Deliberante, Carlos Castellano, quien momentos después fue removido de su cargo por el oficialismo, con el apoyo del Frente Renovador y del Partido Justicialista. Las críticas, como siempre, vinculadas al excesivo gasto en propaganda que realiza la gestión, y las transferencias de partidas a criterio del Ejecutivo.

Inicialmente, el oficialista Pablo Fontanet destacó la predisposición de los funcionarios del Departamento Ejecutivo que se acercaron al Legislativo, y habló del acceso a la clave Rafam y a la documentación respaldatoria que tuvieron los ediles opositores. “Hay un cierre de ejercicio en equilibrio”, expuso, y remarcó que se impusieron “límites a la discrecionalidad de la ejecución de partidas”.

Según indicó, un informe del Tribunal de Cuentas reveló que, en el año 2016, la diferencia entre lo presupuestado y lo realmente ejecuta en San Isidro fue solo de un 6 por ciento, “lo que ubica a San Isidro “entre los cinco municipios con mayor solvencia en la estimación presupuestaria en 2016”. “Este año subimos al 16 por ciento, por la firma de distintos convenios que sumó San Isidro con la Provincia y la Nación. Son fondos afectados, pero San Isidro sigue teniendo un alto nivel de solvencia presupuestaria”, expuso.

El titular de la Comisión de Hacienda y Presupuesto mencionó que “lo aprobado fue un monto de 4916 millones de pesos”, y que fueron ejecutados 5727 millones de pesos, producto de fondos afectados provenientes de los convenios antes mencionados. “Casi el 61 por ciento del total de los ingresos que percibe el Municipio lo genera a través de sus tasas. Eso nos da autonomía financiera”, subrayó, al tiempo que aseguró “se cumplieron los parámetros previstos en materia de presupuesto y en materia de ingresos”. “Cada una de las áreas mantuvo la proporcionalidad que tenía sobre el total el presupuesto”, ponderó.

“Más allá de los números, la rendición de cuentas en San Isidro se ve en la calle, en los servicios que brinda el Municipio, como los hospitales, las patrullas, los Campos de Deporte, en los jardines municipales o en Puerto Libre. Ahí están los recursos de los vecinos de San Isidro”, opinó. “Tenemos un control político, que hace el Concejo Deliberante; un control de legalidad que hace el Tribunal de Cuentas; y también hay un control ciudadano, que lo hace el vecino que vota cada dos años y aprueba la rendición de cuentas que el oficialismo vuelca en su plataforma electoral”, concluyó.

Desde Convocación por San Isidro, Alejandro Lucena consideró que la información suministrada por el oficialismo “no alcanza”. También cuestionó los movimientos de partidas, a los que definió como excesivos, y sostuvo: “Aprobar un presupuesto y darle superpoderes al intendente para que lo modifique a su antojo convierte al presupuesto en una mera expresión de deseo”. A su vez, apuntó contra los aumentos de tasas, “en niveles superiores a la inflación, que no se ven reflejados en los servicios”.

“No hay correspondencia entre las metas y la ejecución del presupuesto”, aseveró, y entendió que “las metas son dibujos”. “La publicidad en espacio público, por ejemplo, tenía un presupuesto de 0 pesos y se gastaron 7 millones”, ilustró. Denunció asimismo la existencia de “gastos ridículos”, como por ejemplo “pagos por más de 6 millones de pesos a la firma Inelco, empresa que certificó un avance de obras inexistente en el barrio Martín y Omar y está involucrada en causas judiciales en ese sentido; 57 mil pesos en cinta de peligro; 30 mil pesos en abrochadoras; y 81 mil pesos en un árbol de Navidad”. “Los principales problemas del Municipio siguen sin ser resueltos, y esa es la materialización de una gestión turbia y manipuladora”, comentó.

Juan Medina, del Frente Renovador, reveló que “solicitamos formalmente documentación y lamentablemente no obtuvimos respuestas”. “Tenemos más dudas que certezas”, reconoció. “A nivel municipal tenemos problemas de inundaciones, porque San Isidro se sigue inundando”, detalló, y lamentó que se subejecuten las partidas correspondientes al mantenimiento de desagües. “Todos los días hay quejas de los vecinos por la falta de médicos en el hospital, y las demoras que esto genera (…), y vemos una escasa inversión en los Centros de Salud periféricos. Son problemas que vienen desde hace muchos años”, añadió. “Nos vamos a abstener de votar”, adelantó, algo que después cambiaría.

Otros de los oradores fueron Celia Sarmiento, de Unidad Ciudadana, quien cargó contra la falta de inversión en políticas de género; Clarisa Demattei, de Convocación por San Isidro, quien criticó las políticas medioambientales de la Comuna; María Inés Feldtmann, del mismo espacio, quien hizo hincapié en la falta de inversión municipal en obras de infraestructura; y la kirchnerista Fernanda Miño sugirió que haya una mayor inversión en los barrios más postergados de San Isidro.

Desde el Partido Justicialista, Fabián Brest, afirmó: “Este bloque no podría aprobar nunca una rendición de cuentas de un presupuesto que no votó”. “Superamos largamente la estimación presupuestaria, y no vemos una ejecución equilibrada”, añadió. Su intervención se centro en los 27 millones de pesos que recibe la Secretaría de Modernización, “una cascara vacía que lo único que hace es establecer convenios con Nación o Provincia para que organismos vengan a darles capacitaciones a funcionarios, cuyos recursos podrían ser destinados, por ejemplo, a mejorar los barrios de San Isidro”; y en lo que se destina al sector de Higiene Urbana “que cuenta con 720 millones de pesos presupuestados, y 730 millones de pesos ejecutados, que se gastan mal, porque las calles de San Isidro siguen estando sucias”.

Por su parte, Marcos Cianni, de Unidad Ciudadana, planteó que “detrás de cada presupuesto hay una concepción política, y la concepción política de este presupuesto entra en el marco de las mismas políticas neoliberales de los gobiernos nacional y provincial”. “En el distrito hay ajuste en áreas sensibles, crece el endeudamiento, y no hay políticas para incluir a los barrios más postergados del distrito”, aseveró.

“Se gasta en publicitar obras que no se terminan”, exclamó, e ilustró: “Todavía no sabemos qué va a pasar en el predio del Golf de Villa Adelina, pero ya se hizo publicidad de lo que aparentemente allí se va a hacer en los partidos de futbol de la Superliga”. “La publicidad no va a solucionar los problemas de fondo de los vecinos”.

Las palabras del massista Gonzalo Beccar Varela estuvieron vinculadas a la inversión en seguridad que realiza la Comuna, que juzgó insuficiente en comparación a lo que gastan los municipios vecinos gobernados por el Frente Renovador. Sin embargo, sorprendió al informar que su bancada cambiaría su postura, pasando de la abstención al voto negativo.

Juan Ottavis, del Partido Justicialista, opinó que esta “parece la rendición de cuentas de una empresa”. “Vemos una clara falta de creatividad. No hay programas para enfrentar el contexto económico actual, no hay políticas de fomento al empleo ni de protección a las empresas locales. Tampoco hay programas municipales de infraestructura para el desarrollo de los barrios más postergados”, se quejó. Para él, “las cuentas muestran una gestión lejana a la realidad de los vecinos”.

Seguidamente, Martín Lutufyan sentenció: “Tenemos una mala administración, que gasta más en publicitar una obra que en la obra en sí misma”. “No se puede seguir administrando un municipio de esta manera”, lanzó, y dijo que “el maquillaje no puede tapar la decadencia”. Para cerrar, le pidió a sus pares que rechacen la rendición de cuentas y que comiencen “a revisar bien lo que está haciendo el Municipio”.

Finalmente, Carlos Castellano bajó del recinto para dejar en claro su postura frente a la rendición de cuentas. “Coincido con aquellos concejales que opinan que el control que hace este Concejo Deliberante es de carácter político”, indicó, y si bien reclamó medidas para tener “mayor transparencia y mejor acceso a la información” hizo referencia la búsqueda de consensos. “Es un buen momento para que los argentinos empecemos a discutir desde los consensos, y yo voy a intentar hacerlo desde este lugar”, señaló.

“Vamos a acompañar a la gestión desde este cuerpo y a trabajar en esas coincidencias que tenemos con quienes dicen que el vecino está contento, pero también en el mejoramiento de San Isidro y la cultura de la gestión de un municipio. Hay una buena parte de la gestión municipal que quizás no entiende que hay cosas que modificar para que podamos gobernar bien entre todos, porque el gobierno somos todos”, sintetizó.

La rendición de cuentas consiguió 12 votos positivos y 12 negativos. A favor se expresaron los nueve possistas más los el radical Carlos Juncos, el macrista Rodrigo Seguin y Carlos Castellano. En contra lo hicieron los ediles de Convocación por San Isidro, Unidad Ciudadana, Frente Renovador y del Partido Justicialista. Con este escenario, le tocó desempatar al presidente, quien volvió a expresarse en forma positiva, un gesto político poco valorado, ya que minutos después, en una sesión especial, un acuerdo entre el possismo, el justicialismo y el massismo, lo removió de su cargo.