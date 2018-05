En la noche del martes, se lanzó la Seccional Tres de Febrero de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo. El acto fue encabezado por el presidente del organismo, Christian Miño; y por quien será el titular de la sede local, Joaquín Labagnara.

Del evento, realizado en las instalaciones del Sindicato de Camioneros de San Martín y Tres de Febrero, participaron, entre otros, la concejal de San Miguel por Unidad Ciudadana, Teresita Navarro; Noelia Valdez, edil de José C Paz por Unidad Ciudadana; y la concejal de la ciudad jujeña de Monterico, Laura Rodríguez, también de Unidad Ciudadana.

También estuvieron presentes, Magui Gagey, secretaría de la Mujer del Partido Justicialista bonaerense; representantes de organizaciones sociales y sindicales; y miembros de diferentes cooperativas que pertenecen a la CNCT.

Al respecto, Christian Miño señaló: “Hoy venimos a la lanzar la Seccional Tres de Febrero de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, en el marco de un contexto nacional muy malo para las cooperativas, y que no vemos que vaya a mejorar ni en el corto ni en el largo plazo”. “El consumo interno cayó a partir de la apertura de instituciones, la inflación y el aumento de tarifas, y desde lo institucional, el organismo nacional que debe ayudar a las cooperativas está dándoles de baja y buscando argumentos para que dejen de funcionar”, agregó.

“Venimos de dos años malos, pero este es el peor año de todos. El gobierno de Mauricio Macri no visualiza al sector y no creo que lo haga hasta que finalice su mandato”, planteó.

El dirigente indicó que “hay cooperativas de trabajo muy exitosas”, y mencionó que “nuestra organización está integrada por una mayoría de empresas que funcionan muy bien y no están relacionadas solamente a planes sociales”. Y en esa línea, expresó que “este gobierno no solo no trabaja para las cooperativas, sino que no trabaja para los laburantes”.

“Quieren obligar a que los gremios cierren paritarias al 15 o 12 por ciento, cuando sabemos que a fin de año va a haber una inflación del 30 por ciento”, aseveró. Asimismo, declaró que “la mayoría de los trabajadores que hace algunos años vivían bien hoy no llegan a fin de mes y no pueden pagar los servicios”. “Ya estamos escuchando que algunos trabajadores se están enganchando de la luz porque no pueden pagar ese servicio”, completó.

“El sector de cooperativas, el mundo del trabajo o los sectores más humildes no son los grupos sociales para los que gobiernan”, puntualizó el titular de la CNCT. “Cuando recién asumieron bajaron retenciones al campo y a las mineras, pero ajustan solamente sobre los trabajadores y los sectores mas desprotegidos de la economía. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta para que sector gobiernan”, declaró.

Y para cerrar, estimó que con este escenario “va a haber conflictividad social, y no lo decimos por una actitud golpista, sino porque hoy hay trabajadores que trabajan todo el día y no pueden pagar los servicios y no llegan a fin de mes, y eso lleva a un conflicto social”. “Va a haber conflicto social hasta que Mauricio Macri concluya su mandato, pronosticó.

Por su parte, Joaquín Labagnara, flamante responsable de la Seccional Tres de Febrero de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, destacó: “celebramos este lanzamiento de una herramienta de contención para un sector muy golpeado por el gobierno. Queremos defender el trabajo cooperativo, y reclamar por la generación de trabajo genuino para los compañeros del sector”.

“En Tres de Febrero tenemos muchas cooperativas, y el horizonte de todas es la búsqueda de trabajo genuino. En ese sentido, queremos que el Municipio abra las licitaciones a las cooperativas”, reclamó, ya en el plano loca. Y por último aseguró que “hoy no tenemos vinculo con la Comuna”.