Carlos Castellano ya no es el presidente del Concejo Deliberante de San Isidro, lo reemplazo el possista Andrés Rolón. Acompañaron el cambio de autoridades, el Frente Renovador y los ediles del Partido Justicialista. Convocación por San Isidro, Unidad Ciudadana y los ediles Carlos Juncos, del radicalismo, y Rodrigo Seguin, de Cambiemos, se retiraron del recinto hablando de actitudes patoteriles y de golpe institucional. Presente en el recinto, el intendente Gustavo Posse festejó la decisión de la mitad más uno de los legisladores.

La propuesta de una sesión especial para realizar el cambio de autoridades del Concejo Deliberante fue realizada por Andrés Rolón al concluir la sesión extraordinaria en la que se trató y aprobó la rendición de cuentas. Explicó que la solicitud para convocarla estaba firmada por 13 concejales.

Tras un cuarto intermedio, volvieron al recinto los ediles que efectivamente avalaron el pedido, los concejales que responden al jefe comunal, María Eugenia Arena, Elvira Ares, Juliana Cuello, Pablo Fontanet, Rosalía Fucello, Hernán Marotta, Gabriela Martínez, María Fernanda Randolino y Andrés Rolón; los massistas Gonzalo Beccar Varela y Juan Medina; y los representantes del Partido Justicialista, Fabián Brest y Juan Ottavis. Así, con 13 legisladores, hubo quórum y pudo comenzar la sesión especial.

Seguidamente, Pablo Fontanet hizo uso de la palabra y propuso, como nuevo presidente del Legislativo a Andrés Rolón; como vicepresidente primera a Rosalía Fucello, quien ya estaba conduciendo la sesión por ostentar ya ese cargo; y como vicepresidente segunda a Elvira Ares. Tras la moción, se sumaron a la sesión el resto de los concejales, y Carlos Castellano se sentó en el estrado del presidente.

El justicialista Juan Ottavis argumentó la postura de su bancada haciendo referencia a que “nos toca ser la representación institucional del Partido Justicialista en San Isidro, espacio que en todos los ámbitos legislativos ha acompañado la elección de autoridades respetando el resultado electoral de las últimas elecciones”. “Somos parte de una gran estructura provincial. Nos pidieron que acompañemos, que respetemos a la voluntad popular y lo hacemos”, agregó, y adelantó que el espacio renuncia a la vicepresidencia segunda que ocupaba hasta hoy, aclarando que “no vamos a aceptar ninguna vicepresidencia”.

Luego, desde Convocación por San Isidro, Martín Lutufyan pidió que se convoque a una sesión de acuerdo a las normas establecidas y al uso y costumbre de la casa. “Si quieren convocar a una sesión especial que se ajusten al reglamento y la ley y llamen con anticipación, como corresponde. Respetemos las instituciones, porque esto es avasallar las normas de la democracia. Actuemos bajo el imperio de la ley, no bajo el imperio del patoterismo”, lanzó.

“La sesión especial se convocó dentro de lo previsto por la ley. Con la firma de 13 concejales es suficiente. Está sesión es válida”, respondió Pablo Fontanet. “La convocatoria no es legítima. No avalemos lo ilegal. Están quebrantando el orden institucional si no se ajustan a la ley. No den un golpe institucional”, retrucó Martín Lutufyan, y le pidió al presidente que de por levantada la sesión, que a su entender era la misma en la que se trató la rendición de cuentas.

Celia Sarmiento, de Unidad Ciudadana, aseguró que su bancada “no reconoce la legalidad de esta sesión”. “Que se quieran imponer de esta manera es un ejemplo de acciones patoteriles”, enfatizó. Su compañera de bloque, Fernanda Miño, se expresó en el mismo sentido y dijo: “No entiendo el apuro. Si ya tienen todo arreglado y tienen las manos no entiendo porque quieren hacerlo ahora. Ajústense a las normas y al respeto que este cuerpo merece”.

Finalmente, Carlos Castellano hizo uso de la palabra y reconoció que “hay una decisión de la mayoría del cuerpo, que quiere resolver el tema del cambio de autoridades”. Asimismo, expuso que, para él, la sesión “se debió haber convocado antes”, y por eso intentó que, por secretaría, se presente la nota correspondiente y se llame a una nueva sesión especial, “para cuidar las formas y las buenas prácticas legislativas que viene teniendo este cuerpo”. Su iniciativa no prosperó.

“Yo comparto la postura de los que piensan que esta sesión debe ser convocada de manera formal y que no es legítima”, añadió, tras lo cual, se retiró del recinto. Junto a él se fueron los concejales de Convocación por San Isidro, de Unidad Ciudadana, el radical Carlos Juncos y el edil de Cambiemos, Rodrigo Seguin.

Ya con 13 ediles presentes en el recinto, los mismos que dieron el quórum necesario para sesionar, Rosalía Fucello ocupó la presidencia y pidió que se vote la moción del cambio de autoridades, que fue aprobada con los votos de todos los legisladores presentes. Así, Andrés Rolón fue elegido como nuevo presidente del Concejo Deliberante.

Sus primeras palabras estuvieron vinculadas a la “búsqueda de gobernabilidad” y a la “responsabilidad con los votos de los vecinos”. “No vamos por ninguna situación especial, no tenemos revanchismo, ni odio ni bronca. Asumimos la responsabilidad de lo que estamos haciendo, porque queremos trabajar para los vecinos de San Isidro, convencidos que el futuro va a ser mucho mejor”, remarcó.

El intendente Gustavo Posse se acercó al Concejo Deliberante, promediando la sesión, para felicitar a las nuevas autoridades del cuerpo y celebrar, porque no, un triunfo político, ya que en diciembre no había logrado las voluntades necesarias para imponer a un hombre de su confianza en la conducción del Legislativo. Queda claro que ya las consiguió.