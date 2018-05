El secretario general del Sindicato de Camioneros de San Martín y Tres de Febrero, Octavio Argüello, recibió a SMnoticias para hablar sobre los recientes ataques judiciales del gobierno nacional al gremio del que forma parte. La situación económica y la necesidad de unificar al movimiento obrero, también fueron parte de la entrevista. “Hay que avanzar fuertemente en la unidad” del peronismo”, aseguró también el triunviro de la CGT Regional Noroeste.

Primeramente, respecto de los últimos allanamientos policiales a la sede central de Camioneros, realizados en el marco de una investigación judicial, el dirigente sostuvo que “hace tiempo que nuestra organización viene sufriendo un embate del gobierno, sobre todo por parte del sistema de justicia penal”. “Este gobierno utiliza los tribunales para apretar a los gremios, lanzó. Para él, “nada es por casualidad”, y en ese sentido, expuso que “nosotros empezamos a ser víctimas de estos ataques después de la marcha al Congreso que sirvió para evitar el tratamiento de la Reforma Laboral”. “A partir de ahí vivimos una catarata de denuncias y aprietes jurídicos que hoy se están profundizando más”, declaró.

Consideró a su vez que “con este gobierno, todos los que ejercemos la lucha de las reivindicaciones laborales y sociales estamos en libertad condicional”, y que “con cualquier causa te pueden llevar detenido”. “Después de la exitosa marcha del 21 de febrero se profundizó la persecución”, reiteró. “Nosotros hemos sido fundadores del Movimiento de los Trabajadores Argentinos, y en los 90 ya peleamos contra políticas similares a estas. Siempre hemos estado en la calle para defender los derechos conquistados, y vamos a seguir estándolo, más allá de las intimidaciones y presiones”, subrayó.

Consultado por el rol del movimiento obrero, Argüello señaló que hoy “solamente un sector del movimiento obrero está en la calle”. “Tenemos que tener de nuevo un movimiento obrero unificado”, aseveró. Recordó además que “cuando se rompió la conducción nacional de la CGT, la Regional Noroeste siguió estando unida y no se perdió en esa discusión”, y planteó que “estar unidos es lo único que nos puede ayudar a frenar este avance del neoliberalismo y de lo más rancio de la oligarquía”. “Si nos dividimos nos prestamos al juego de Cambiemos, que quiere eso para llevarnos puestos a todos”, remarcó.

“Las regionales de la Provincia vemos la necesidad que haya una reunión con la dirigencia nacional para que les contemos la realidad critica que tenemos en las distintas zonas, con despidos y con pérdida de derecho casi a diario. También queremos llevar una solicitud para que prontamente haya una unificación, porque necesitamos que la CGT esté de pie y funcionando”, prosiguió. “Creo que la CGT puede ser el eje fundamental para mantener la paz social, en tanto es una referencia de los sectores populares y de los trabajadores, que puede conducir un reclamo y evitar que se gane la calle anárquicamente”, analizó.

En esa línea, el hombre de Camioneros avizoró un escenario oscuro en términos económicos. “La crisis económica se va a profundizar, y en el mes de junio se van a ver las consecuencias de la última semana, van a llegar los aumentos por el cambio en los valores del dólar, el crecimiento de la inflación y el vencimiento de los Lebacs, y va a haber un fuerte corte de la cadena de consumo”, pronosticó. “El libre mercado no es viable en este país (…), y si aplicamos esa política el futuro es muy negro, porque además el mercado no tiene corazón, solo ve ganancias”, expresó.

“Con las políticas que está tomando el gobierno veo muy difícil que se pueda crear trabajo genuino, y que económicamente vamos a una situación muy compleja”, dijo, y opinó que “lo que se viene son más despidos, y un parate de la obra pública -a la que definió como un maquillaje del gobierno- por pedido del Fondo Monetario”. “Quieren bajar la inflación a través de la caída del consumo, y eso pasa cuando la gente no come y no se puede vestir, pero este pueblo no está acostumbrado a eso y nunca lo ha permitido”, lanzó. “Ellos mismos dicen que el ajuste no empezó, y si vemos los tarifazos, la caída de los sueldos y los despidos, no quiero ni pensar que va a ocurrir cuando empiece el ajuste”, chicaneó.

Finalmente, el triunviro de la CGT Regional Noroeste acusó al gobierno de insensible. “Uno no puede pedirles que entiendan lo que viven muchos ciudadanos cuando a un pobre lo ven solo por revistas”, indicó, y mencionó que “estamos gobernados por personas que nacieron en familias de mucha plata, mucha hecha a expensas del Estado”. “Son los mismos que bombardearon la Plaza de Mayo en 1955 o los que golpearon las puertas de los cuarteles en 1976”, agregó.

Y comparó: “Si uno compra un burro uno solo puede esperar que le pegue una patada, y estos son burros”. “No podemos pedirles sentimientos, pero tendrían antes de tomar decisiones tendrían que sentir lo que es perder un trabajo y la incertidumbre de no saber si uno puede asegurarle el plato de comida a su familia”, detalló. “Esperemos que esto no se termine de forma traumática, pero el escenario nos preocupa y el futuro que se viene es muy oscuro”, afirmó, y aclaró que “acá no hay golpistas, hay necesidades”. “A las movilizaciones y a las protesta las convoca el propio gobierno con sus medidas”, resumió.

Ya en lo político, el hombre del peronismo se refirió al presente del espacio. “No hay que quedarse con la sigla del Partido Justicialista, ya que somos un movimiento, no un partido. No hay que discutir una estructura partidaria, sino que hay que hablar de la parte doctrinaria e ideológica. Un peronista es aquel que ejercer el peronismo y aplica una plataforma de gobierno peronista que le de bienestar al pueblo”, manifestó.

“Fue un gran error que los gremios perdieran el protagonismo político que tuvieron en otro momento. Hoy tenemos unos pocos legisladores surgidos del mundo del trabajo”, lamentó, y ese sentido, consideró que “la unidad del movimiento obrero puede ser una señal hacia el peronismo, les estaríamos diciendo a ellos que también tienen que unirse”.

“Las discusiones internas son para otro momento, no para esta situación crítica. Hoy hay que avanzar fuertemente en la unidad, y en construir un proyecto en común”, puntualizó Octavio Argüello. “Tenemos que estar todos sentados en la misma mesa, pensando en una plataforma, y el nombre de quien nos conduzca saldrá de ese conjunto”, añadió. “Creo que prontamente vamos a lograr la unidad en el movimiento obrero, que será clave para lograr lo mismo en el peronismo”, concluyó.