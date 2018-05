El jueves por la tarde, la Seccional San Martín de ATE organizó un homenaje a Laura Iglesias, la trabajadora del Patronato de Liberados asesinada hace 5 años en Miramar. Participaron del homenaje, familiares de la victima de femicidio; el secretario gremial de la filial provincial del gremio, César Baliñas; y el titular del sindicato que llevo adelante la jornada, Pablo García.

La actividad se realizó en el Salón Malvinas Argentinas del Palacio Municipal, y fue preparada principalmente por las trabajadoras del Patronato de Liberados de San Martín. Incluyó la proyección del documental que recuerda a Laura Iglesias, y luego hubo una charla debate. Asimismo, hubo una muestra de fotos que da cuenta de la lucha de los trabajadores por el esclarecimiento del hecho.

En diálogo con SMnoticias, César Baliñas, secretario gremial de la seccional bonaerense de ATE, sostuvo que tras el femicidio “no cambio nada, sino que por el contrario se agravó la situación”. “Antes del hecho veníamos exigiéndole al gobierno anterior-al ministro de Justicia, a la titular del Patronato de Liberados y al gobernador- más nombramientos de personal, la jerarquización del Patronato y un protocolo de acción para casaos complejos. No hubo respuestas y nos encontramos con lo que le sucedió a nuestra compañera, que ocurrió durante su horario de trabajo”, agregó.

“La crisis en el Patronato de Liberados se ha profundizado, no solo que no se ha nombrado personal ni se estableció un protocolo de acción para casos más complejos, sino que han avanzado en cambiar la lógica del organismo, basándolo más en control que en prevención”, aseveró, y planteó que “en esta idea del gobierno nacional y provincial de vaciar a los organismos estatales que atienden a la población más vulnerable, esto sigue funcionando solo por los trabajadores”.

Para el gremialista “este gobierno quiere un Patronado que controle, con trabajadores y trabajadoras parapoliciales”. “Quieren que encuentren cualquier resquicio para que aquellos que tuvieron algún conflicto con la Justicia vuelvan a la cárcel”, denunció, y entendió que “hoy no hay políticas de contención para esa población que tiene que atender el Patronato de Liberados”. “Debería haber programas de fomento a los microempredimientos y acuerdos con empresas o el Estado para una salida laboral. Hoy eso no es una realidad en el Patronato. Si no fuese por la vocación de trabajadores esto directamente no funcionaria”, sentenció.

“Nosotros seguimos exigiendo justicia, porque si bien hubo un condenado, entendemos que además hubo responsables políticos que también tienen que estar sentados en el banquillo”, amplió. Y concluyó: “Este acto lo hacemos porque Laura Iglesias para nosotros es una bandera. Queremos que un femicidio como este no suceda nunca más en ningún organismo estatal, y menos en el Patronato de Liberados, que el hecho se esclarezca y que los responsables y políticos paguen lo que tienen que pagar”.

Concepción Palumbo, delegada del Patronato de Liberados de San Martín, sostuvo que “en 5 años nada ha cambiado, sino que estamos en condiciones más precarias”. “El fallo judicial del caso plateaba el desarrollo de nuevas intervenciones y nuevas políticas desde una perspectiva de género, y nada de eso se acató”, dijo, y explicó que “en el distrito, muchas compañeras renunciaron por el desgaste y pidieron traslados por el exceso de trabajo; otras decidieron irse por no tener recursos para colaborar con la reinserción de las personas con las que trabajamos”.

“El Patronato cada vez se achica más. Tiene un nombre y se supone que tiene funciones de reinserción para las personas en conflicto con la ley penal, pero cada vez hay menos recursos para cumplir con ese objetivo. Hoy cumplimos con la formalidad de un trámite, no resolvemos en nada el tema de la reinserción, y de esta manera se agrava el tema de la inseguridad”, finalizó.

De la actividad también participaron familiares de Laura Iglesias, entre ellos, su hermana; y el titular de la Seccional San Martín de ATE, Pablo García.

El 29 de mayo de 2013, Laura Iglesias fue violada y brutalmente asesinada en Miramar. Ella era trabajadora social del Patronato de Liberados y hacía un tiempo se había mudado a aquella ciudad. Su crimen conmocionó a la comunidad, no solo por sus características, sino por lo que también expuso, las condiciones laborales de las trabajadoras del sector y el nivel de desprotección al que están expuestas. Por el hecho, el 20 de junio de 2015 condenaron a Esteban Cuello a 25 años de prisión, sin embargo familiares y trabajadores del organismo reclaman que se continúe con la investigación, para dar con los responsables policiales y políticos del crimen.