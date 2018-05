El Concejo Deliberante de San Miguel realizó una nueva sesión ordinaria que tuvo como eje principal un debate sobre el acuerdo del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional. Además, la oposición presentado varios pedidos de informe.

Entre los pedidos de informe presentados por la oposición, se destaca una solicitud sobre centros de evacuados ante posibles catástrofes climáticas. “Tiene por objeto que no nos suceda lo de otros municipios que tuvieron que organizarse sobre la marcha”, explicó Bruno Baschetti, desde el Unidad Ciudadana. El expediente también fue acompañado por el bloque oficialista.

Otro de los pedidos de informe por parte de UC, fue relacionado a las políticas que adopta el Municipio en materias de violencia de género, así como también la ubicación de refugios para las víctimas de esta problemática. En este caso, el oficialismo también admitió el pase al Departamento Ejecutivo.

Por otra parte, ante la presentación de otro pedido de informe relacionado al plan de viviendas que debía llevarse a cabo en Ciudad Santa María, el oficialismo decidió archivarlo. “La demora no sucedió en esta gestión y por esto hay gente que está siendo investigada, nosotros no vamos a golpear al alguien que está tirado en el piso, en la política no vale todo”, señaló María de los Ángeles Di Conza.

En este sentido, la titular del bloque oficialista hizo referencia sin nombrar a la temática de la narcopolítica.”Así lo entendimos con otras situaciones que surgieron a lo largo de este año con problemáticas que involucraron a compañeros y no sacamos rédito”.

El expediente que generó más debate en el recinto, fue un repudio al acuerdo que llevará el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional. “Se entrega la independencia nacional y se somete al pueblo argentino a un futuro ajuste y más pobreza”, disparó Baschetti.

Desde el oficialismo solicitaron el archivo del expediente. “Nosotros acompañamos las decisiones políticas que están tomando tanto el presidente (Mauricio Macri) como la gobernadora (María Eugenia Vidal), que entienden que son las oportunas para tratar de sacar a nuestro querido país adelante de la situación nefasta que dejó una década kirchnerista”, respondió Di Conza.

Tanto desde el bloque del Frente Renovador como el de Contá Conmigo, se manifestaron en favor de este proyecto de repudio, con lo cual, Baschetti ofreció modificar el visto del expediente y quitar el nombre del presidente para que sólo quede que se repudia la medida, pero oficialismo se mantuvo tajante y envió la iniciativa al archivo.