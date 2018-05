Esta mañana, en el marco de una jornada de paro provincial y en la previa de una movilización masiva a Plaza de Mayo, gremios docentes de San Martín y Tres de Febrero brindaron una conferencia de prensa para hacer referencias a los diferentes focos de conflicto que mantienen con los gobiernos nacional y provincial. “Nuestra lucha no es solo por el salario, es también por las condiciones de trabajo y por mejorar la educación pública en general”, dejaron en claro.

Enmarcados en el Frente de Unidad Docente, estuvieron presentes los sindicatos, SADOP, FED, UDOCBA y SUTEBA, entre otros.

Inicialmente, José Luis Casares, de SADOP Zona Norte, sostuvo: “Los docentes de la educación privada creemos que la unidad del sector sindical docente, y del movimiento obrero en general, es fundamental para luchar en contra de este modelo que implementó Cambiemos en el país”. “Nos movilizaremos mañana por los diferentes reclamos de nuestro sector, que se reabra la paritaria nacional docente, donde los docentes privados discutimos nuestro piso mínimo salarial, y donde también discutimos la calidad educativa, la formación y las condiciones de trabajo”, remarcó.

“Además, queremos que se normalice el Consejo Gremial de la Enseñanza Privada, que es un ámbito en donde los docentes privados acordamos con la patronal los reclamos vinculados a nuestra actividad”, prosiguió, y explicó que “hay compañeros de la educación privada, que dictan materias extraprogramáticas, que todavía no han podido tener un aumento salarial porque aun no se ha reunido el Consejo Gremial de la Enseñanza Privada, que es en donde se discute el salario de estos compañeros”.

Por su parte, Alberto Ahumada, representante tresfebrerense de la FED, indicó que “no solo nos movilizamos por la apertura de paritarias”, y en ese sentido, recordó que “este domingo se cumplió un mes del último llamado a una Comisión Técnica Salarial”. “Del gobierno solo recibimos siete propuesta de igual cantidad, y con cifras no remunerativas nos quieren hacer creer que nos van a premiar por no faltar o por capacitarnos”, aseveró.

“Hoy también estamos luchando por el no cierre de los Bachilleratos de Adultos, acción que quieren disfrazar con el nombre de reforma, pero lo único que va a provocar es que mucha gente adulta que quiere completar sus estudios no pueda salir; y por qué no queremos que saquen del ámbito educativo a los Centros de Formación Profesional”, amplió. “Nos movilizamos en defensa de la escuela pública”, sintetizó.

Asimismo, de Javier Cardei, de UDOCBA Tres de Febrero, aseguró: “Estamos llegando al mes de junio y la gobernadora no tiene forma de justificar porque no se cerró la paritaria, una situación que es vergonzosa”. “Que terminen cerrando por decreto será una forma de demostrar la incapacidad que tiene este gobierno de gestionar”, pronosticó.

“No podemos permitir que la educación sea una variable de ajuste, más allá que el gobierno nacional y el provincial han venido a eso, a ajustar”. “Hoy estamos más unidos que nunca y así vamos a seguir estando. Mañana vamos a hacer una marcha muy importante, y seguramente muchos argentinos de a pie nos van a acompañar, porque planteamos que no queremos que la educación sea una variable de ajuste”, resumió.

Finalmente, José Luis Nogueira, de SUTEBA San Martín y Tres de Febrero, expuso: “Hoy hay una jornada muy importante de protesta a nivel provincial, y si bien nos dicen que no hay clases por los paros docentes, también hay que decir que no hay clases por falta de luz en las escuelas, por falta de agua, porque llueve y se inundan los edificios, y porque no hay obras de infraestructura”. “Por eso nuestra lucha no es solo por el salario, es también por las condiciones de trabajo y por mejorar la educación pública en general”, puntualizó.

“Hoy tenemos problemas con el Servicio Alimentario Escolar, en donde si bien se aumentó el aporte que hace la Provincia por cada chico, lo que pasó en los últimos meses es que cada vez hay más pibes comiendo en las escuelas, por el ajuste que impulsa este gobierno, entonces los cupos no alcanzan”, añadió. “También tenemos problemas en IOMA, que lo están vaciando y cada vez deja a mas compañeros sin su tratamiento (…); y con el sistema perverso de licencias implementado, que ha dejado a compañeros con mucha incertidumbre, ya que no saben si a fin de mes van a cobrar esos días en lo que estuvieron enfermos”, detalló.

A su vez, en lo salarial, el gremialista planteó que “los docentes rechazamos cualquier premio por no enfermarse”. “No queremos llegar a que una docente se muera por ir a trabajar enferma para cobrar el premio, como ya ocurrió”, dijo. Y de igual modo, manifestó que “no vamos a firmar una acuerdo salarial a la baja, y para lograr eso tenemos que estar unidos, como lo está hoy el Frente de Unidad Docente”.

“Hoy salimos a las calles de San Martín y Tres de Febrero a contarles a los vecinos que es lo que pasa con la educación pública y lo que quiere hacer este gobierno. Y mañana, en la Plaza de Mayo, vamos a mostrar la disconformidad que tiene el pueblo con lo que hace este gobierno en educación, y también con las políticas que este gobierno está llevando adelante”, cerró.

Acompañaron a los educadores, Octavio Arguello, referente en San Martín y Tres de Febrero del Sindicato de Camioneros; y Jorge Deantoni, titular de la Delegación San Martín y Tres de Febrero de La Bancaria.