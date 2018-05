En el Palacio Municipal, el intendente Ariel Sujarchuk recibió a Osvaldo Laport, quien será padrino y director artístico del remodelado Teatro Seminari – Cine Italia.

“Cuando le propuse a Osvaldo que sea el padrino no solamente dijo que sí, sino que redobló la apuesta y junto con su equipo se ofreció para ser el director artístico del teatro. Es un enorme orgullo que un artista de su talla trabaje codo a codo con nosotros y en nombre del pueblo de Escobar le doy una nueva bienvenida, con la seguridad de que le aportará todo su talento y un gran contenido a nuestro teatro”, expresó Sujarchuk.

“Es un orgullo que el intendente me abra otra vez las puertas, los brazos y el corazón junto a toda su gente. Desde que vine a colaborar para el municipio, descubrí que cada uno de sus integrantes tiene una gran sensibilidad, lo cual no se ve todos los días. Eso me hizo sentir que tenía que ser parte estable del equipo. Ya falta poco para la reinauguración y estamos con mucha ansiedad y ganas de que los vecinos de Escobar vivan una gran fiesta”, señaló Laport.

La experiencia de Laport en nuestro distrito se inició el año pasado, cuando el actor se puso al frente del profesorado de teatro que se dicta en el Instituto Superior Municipal de Formación Docente y Técnica. Laport cuenta con una larga y exitosa trayectoria que incluye tiras de televisión como “Campeones”, “Más allá del horizonte”, entre otras, que le valieron un gran reconocimiento del público y la obtención de seis premios Martín Fierro. También publicó un libro e incursionó en la música con el lanzamiento de dos discos. Además, por su trabajo humanitario, fue nombrado Embajador de Buena Voluntad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en el año 2006.

La gala de inauguración del Teatro Seminari – Cine Italia se realizará el próximo jueves 31 de mayo con un show especial de la bailarina Eleonora Cassano. El viernes 1, sábado 2 -la función será a beneficio de la Asociación Cooperadora del Hospital Erill- y domingo 3 se repetirá el espectáculo, cuyas entradas están a la venta en la siguiente página web.

“Sin pausa, seguimos trabajando para que este jueves 31 de mayo Escobar se vista de gala. Hemos recuperado un edificio que se encontraba en pésimas condiciones y que podría haberse convertido en supermercado o cualquier otra cosa. Pero no, nuevamente será lo que debe ser, un lugar que aporta contenido cultural para disfrute y felicidad de los escobarenses. Nuestra gestión no sólo se ocupa de reparar los baches de las calles, también garantiza el derecho a la cultura para llenar con arte los baches del alma”, finalizó el jefe comunal.