El Concejo Deliberante aprobó ayer, por mayoría, la rendición de cuentas del ejercicio 2017 del gobierno municipal de Vicente López. Dese la oposición apuntaron contra la subejecución presupuestaria, la falta de inversión en áreas sensibles y la utilización de recursos comunales para obtener renta financiera, por ejemplo, a través de los depósitos a plazo fijo o mediante la compra de Lebacs. “Esta rendición refleja el trabajo de la gestión, que no gasta más que lo que tiene y administra con responsabilidad los recursos de los vecinos”, respondieron desde el oficialismo.

A la sesión, en la que hubo 22 ediles presentes, se llegó, como es costumbre, con dos dictámenes, uno aprobando la rendición de cuentas del año pasado y otro rechazándola.

El primer orador fue el titular de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el oficialista Diego Enrich, quien dijo estar tranquilo, “porque sabemos lo que se hizo en Vicente López el año pasado por y para los vecinos”. “Tenemos toda la información necesaria para analizar la rendición de cuentas”, aclaró, y explicó que la documentación “muestra la gestión transformadora que estamos llevando adelante”.

“Hemos utilizado los recursos para mejorar la calidad de vida de los vecinos y de quienes transitan a diario por el distrito. La rendición muestra como el aporte de los vecinos, y los recursos de Provincia y Nación, son traducidos en obras, salud, educación, más seguridad y en avances para todos. En esa línea, habló de trabajos hidráulicos, como los reservorios y el aliviador Holmberg; de la construcción del paso bajo nivel de Munro; de la instalación de luminarias; de las obras en el Hospital Houssay y en la Maternidad Santa Rosa; y de programas como el “Ver para crecer”.

“Detrás de cada peso que invertimos hay vidas que cambian para siempre”, aseguró el referente de Cambiemos, y añadió: “Esta rendición refleja el trabajo de la gestión, que no gasta más que lo que tiene y administra con responsabilidad los recursos de los vecinos”.

Luego, Rubén Volpi, del monobloque Unidos por Vicente López, sostuvo que “ejercicio tras ejercicio los problemas siguen siendo los mismos”. “Existen omisiones y errores de forma, con el fin de dificultar el análisis de la rendición de cuentas”, mencionó. “Se imputan erogaciones a partidas que no corresponden”, planteó, y denunció “diferencias entre los recursos enviados por la Provincia y los que nos dieron a conocer en esta rendición”. Indicó, asimismo, que hubo reiteradas modificaciones presupuestarias.

“Hay más de 129 millones de pesos gastados en servicios de asesorías profesionales, algo que va en desmedro de la planta municipal, y a pesar de eso persisten los errores administrativos”, chicaneó. También habló de gastos superfluos, como en “los huevos en el Paseo de la Costa”, y agregó: “Se gastaron 5 millones de pesos en la Ventanilla Única, y para solucionar un problema a un compañero municipal tuve que ir tres veces al Municipio”.

“Tenemos diferencias ideológicas en cuanto a la administración de los recursos públicos”, manifestó el opositor, y dejó entrever, por parte del ejecutivo, un “manejo de la cosa pública como una empresa”. “No estamos de acuerdo con los movimientos financieros que hizo el Municipio”, resumió, haciendo referencia a los depósitos en plazos fijo y a la compra de Lebacs.

Por su parte, Meneca Djedjeian, de la Coalición Cívica ponderó la implementación del Portal de Datos Abiertos a nivel local, pero lamentó que no se haya avanzado en herramientas que brindarían “una real transparencia”. “No se implemento la normativa vigente del Tribunal de Cuentas que fija que los ediles tienen acceso al RAFAM de forma permanente”, manifestó, al tiempo que criticó que no se haya sancionado “una ordenanza de acceso a la información pública”. “Tampoco se llevó adelante el convenio con la Oficina de Anticorrupción nacional” y dependencias de ese estilo a nivel provincial”, informó.

“No comparto la asignación de prioridades que tiene este Departamento Ejecutivo”, subrayó luego, y acusó a la administración de Jorge Macri de tener una “falta de insensibilidad social”.

“Si la meta a alcanzar debe ser la pobreza cero, las decisiones en ese sentido de este intendente no han sido eficaces. Con los recursos que tiene la Comuna la pobreza se tendría que haber reducido en el distrito, pero esto no ocurrió”, exclamó.

“Hay excesivos gastos en publicidad y depósitos en plazo fijo para ganar en renta financiera”, remarcó la ‘lilita’, y definió estas acciones como “obscenas”. “En muchos puntos no coincide lo aprobado por el Concejo Deliberante con lo verdaderamente ejecutado”, comentó, para después criticar los mecanismos de contrataciones utilizados, y las empresas contratadas, algunas de las cuales tienen escasa experiencia en los rubros en los que se presentaron o están implicadas en causas judiciales.

Desde el peronismo, Marcela Cortiellas apuntó contra las subejecuciones de partidas. “Subejecutar una partida es no haber hecho lo comprometido por el Estado. Cuando ocurre esto, algún derecho se pierde, porque el Estado no llegó a donde se comprometió”, aseveró. Para ella, “el Estado debe invertir todo lo que tiene en su pueblo, y los recursos no deben estar en un banco para generar ganancias”. “En un gobierno local no debe haber superávit ni subejecución”, sentenció.

Asimismo, opinó que hubo alta de recursos en áreas sensibles, como por ejemplo “el área de Políticas de Género y el Centro de la Mujer, donde además hay partidas que no se ejecutaron”. “En Vicente López el #NiUnaMenos es un slogan. Como Estado no llegamos a esas mujeres que la pasan mal”, detalló, y reclamó por la construcción de una Casa de Abrigo para las mujeres violentadas. “No hay falta de recursos sino de decisión política para llevar adelante acciones en esta área”, cerró.

El massista Germán Maldonado dijo durante el debate: “No compartimos la definición de las prioridades, ni tampoco la subejecución de las partidas, que desnaturalizan lo aprobado”. “El 2017 fue un año electoral, y uno registra en la ejecución llamativos gastos, como por ejemplo en publicidad”, amplió, y en esa tónica pidió apostar “menos al marketing y más al gasto real”.

“La mayor parte de la obra pública realizada en Vicente López es proveniente de Nación y Provincia. Esto no es criticable, pero sí lo es la modalidad de contratación, que es llevada a cabo por el Municipio”, argumentó, y opinó que “en los concursos de precios los adjudicatarios son siempre los mismos”. “En Vicente López faltan jardines, más seguridad, y mejorar la recolección de residuos y el barrido. En lugar de tener plata en bancos para apostar a la especulación financiera, hay que volcar esos recursos esos temas, para mejorar la calidad de vida de los vecinos”, puntualizó.

Fabián Ruiz, del peronismo, declaró: “No voy a aceptar nunca, por cuestiones ideológicas, una subjecucción en el área de Acción Social”. “Pareciera que no hay pobreza para el oficialismo”, ironizó, haciendo referencia a que “hay más de 10 millones que no se usaron”. “El año pasado gastamos dineros en gastos superfluos y subejecutamos el gasto social”, añadió.

Lorenzo Beccaria, del mismo espacio, se ubicó en la misma postura, y apuntó contra los gastos en publicidad, por ejemplo, en salas de cine de la Ciudad de Buenos Aires. “Con esos recursos se pueden solucionar muchos de los problemas que hoy denunció la oposición”, graficó. “Hubo 2 millones de pesos para medios locales, y 37 millones a medios nacionales y provinciales”, indicó, y también hizo mención a un gasto de 2 millones de pesos “en embolsado de publicidad”. “Supongo que será del ABL y no de la publicidad de campaña que se repartió el año pasado”, chicaneó.

El debate lo cerró Antonio Rendón Russo quien aseveró que “la rendición de cuentas es totalmente coherente, racional y equilibrada, y además muestra una eficiente utilización de recursos, mancomunadamente con los que nos envía la Provincia y la Nación”. También repasó obras realizadas y los montos gastados en ellas, y dijo que “muchas fueron demandadas históricamente por los vecinos”. “Son obras para el futuro, porque no nos hacemos los distraídos, nosotros hacemos lo que hay que hacer”, expuso.

“La gestión tiene el sello de las obras para los vecinos, y acá no hay bolsos, sobreprecios ni retornos”, lanzó. Planteó también que “el 63 por ciento de los vecinos están de acuerdo con la ejecución presupuestaria”, y que “nuestra gestión está legitimada por el pueblo”. “Quizás puede haber miradas diferentes, y eso es entendible. Pero la determinación de las prioridades la tiene el intendente Jorge Macri, por decisión de los vecinos, y nuestro jefe comunal no le saca el culo a la jeringa, busca solucionar los problemas”, agregó.

“Hoy los críticas vienen de sectores que no hicieron lo que había que hacer, y que hoy van a Comodoro Py a explicar a donde fueron los dineros de la gente, haciendo otro tipo de rendición de cuentas”, mencionó el hombre de Cambiemos. “Los vecinos acompañan porque ven las obras y ven que estamos trabajando para una ciudad con un futuro real. Trabajando con prolijidad y transparencia se obtiene la confianza de los vecinos”, finalizó.

La rendición de cuentas fue aprobada por 14 votos positivos contra 8 negativos. Votaron a favor todos los ediles de Cambiemos, a excepción de Rosario Cassaro, que estuvo ausente. En contra se expresaron, los peronistas Lorenzo Beccaria, Marcela Cortiellas, Julieta Martínez Molto y Fabián Ruzi; Meneca Djedjeian, de la Coalición Cívica; Germán Maldonado y Sofía Vanelli, del Frente Renovador; y el vecinalista Rubén Volpi. Se ausento, la peronista Malena Cholakian.