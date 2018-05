El día viernes 11 de mayo, el padre Pepe organizó un encuentro y una misa en la Capilla del Milagro del barrio La Carcova de José León Suárez para homenajear al padre Carlos Mugica, la luz que ilumina desde el cielo, a todo el Movimiento de Curas Villeros, que nació hace 50 años y hoy trabajan socialmente, con mucha entrega cotidiana, junto a la comunidad, en los barrios más pobres del conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Un 11 de mayo, pero de 1974, era asesinado el padre Mugica, acribillado a balazos, al salir de celebrar la misa, en la iglesia San Francisco Solano de Villa Luro. El padre Pepe, con su personalidad y su mirada transparente, tan noble y humilde, que le permite interactuar, como el jueves a la noche, con el grupo de hombres de la comunidad paraguaya, en la parroquia de Caacupé, que ellos mismos construyeron en el fondo de la villa La Carcova, con la misma naturalidad que se desenvuelve con nuestro Papa Francisco o con los principales actores de la política nacional, provincial o municipal.

Allí coincidimos con distintos referentes del peronismo de General San Martín, entre los que se encontraban el intendente Gabriel Katopodis, el diputado provincial Lauro Grande y el concejal Hernán Letcher, quien encabezara la lista de Unidad Ciudadana en nuestro distrito.

Después de la ceremonia y tal vez motivados por la prédica de la palabra y obra del padre Pepe, y otros curas seguidores del padre Mugica, estuvimos conversando sobre la grave crisis que atraviesa el país y su gente, y en especial la de nuestro distrito.

Los ajustes a la clase media y a los más necesitados parecen ser los únicos remedios que se encaran desde el más alto nivel. El recorte de las obras públicas significa postergar algunas fundamentales para nuestro distrito.

Los desmesurados aumentos de las tarifas, defendidos a capa y espada por Macri y Vidal, de la misma manera que se muestran inflexibles en las negociaciones por las paritarias de los trabajadores de todos los gremios, castigan a las viviendas y a las industrias, el gran pilar de nuestra economía.

Los alimentos se siguen encareciendo cada día y estamos carentes de recursos en Salud y en Educación.

Frente a ello, saludamos la unidad de los representantes del peronismo y otros sectores de la oposición, que permitieron la media sanción de la ley que intenta congelar y retrotraer el brutal tarifazo, cruel y permanente que está padeciendo nuestro pueblo.

En principio, con un dólar que parece incontrolable, en una de las corridas más graves de los últimos tiempos y que más allá de que el Banco Central salió a gastar 9 mil millones de dólares de sus reservas, desde abril a la fecha, con lo que se podrían haber construído 9 mil escuelas, la divisa extranjera nos se detiene y veremos qué pasa el lunes, ya que cerró este viernes a 24,45 para la venta.

Esta grave situación socioeconómica, más la bomba de tiempo en que se transformaron los Lebacs, que exceden nuestras reservas, sumado a los anuncios de Cambiemos de volver al Fondo Monetario Internacional, van perfilando un escenario electoral, donde Hernán Letcher, el precandidato a intendente de Unidad Ciudadana, en una elección que se encamina, inexorablemente, a polarizarse nuevamente, correría con cierta ventaja, por ser el dirigente más identificado con Cristina, por lo que estaría picando en punta.

Por su lado, el intendente, que se mostró con ganas de ir por su tercer reelección, en el lanzamiento de su plan “Una ciudad en obra”, sufrió un duro revés en su estrategia, ante el colapso estrepitoso de nuestra economía, que devino en un inminente acuerdo con el FMI, forzando las afirmaciones de Vidal y Macri, en relación a que el ajuste, recaerá fundamentalmente, en el recorte de la obra pública, que tanto necesitamos. Igualmente continúa reorganizando a sus funcionarios y referentes políticos, intentando volver a suscitar la adhesión de la ciudadanía.

Desde Proyecto San Martín creemos que la unidad lograda en el Congreso es el ejemplo a seguir.

También estamos persuadidos de que otro ejemplo que debe servirnos de ejemplo y de guía, es el del padre Pepe, que concentrado en su acción evangelizadora y social, de hechos más que de palabras, de obras más que de sermones, recibe con amor a dirigentes de todo el espectro político, inclusive del partido gobernante, a los que trata de sensibilizar, sobre las necesidades de la gente.

Proyecto San Martín

Si la unidad lograda por los diputados es el camino y la amplitud de miras del padre Pepe, nos impulsa a una unidad mayor, como la que quería Perón, de todas las argentinas y argentinos, desde Proyecto San Martín soñamos con contribuir a la unidad del Peronismo, sin exclusiones, como herramienta de atención y solución de los problemas reales de la gente y de contribuir también a la realización de un programa estratégico para nuestro distrito, junto a todas las expresiones políticas, las organizaciones sociales, gremiales y educativas de nuestra comunidad.

La unidad del peronismo

Creemos que debe construirse sin exclusiones ni vetos y erradicar de nuestro diccionario peronista, la frase “mi límite es”. Nuestro espacio, que nació dentro de Unidad Ciudadana, donde no nos dieron la posibilidad de competir en las PASO en igualdad de condiciones, se compromete a no tachar ni cuestionar a ningún referente municipal, provincial o nacional de otro sector, así como no aceptaremos que se nos imponga un cuestionamiento similar.

Más claro, y tomando como referentes nacionales, y más allá de candidaturas, así como nosotros creemos en “todo con Cristina y nada sin Cristina”, tenemos que aceptar a quienes quieran unirse, nos planteen lo mismo, por lo que vemos con muy buenos ojos las señales de unidad que están dando desde los gremios, referentes como Hugo Moyano o de otros competidores en las últimas elecciones, como Felipe Solá o Alberto Fernández, del Frente Renovador, entre otros, o quien fuera, en el que otras compañeras y compañeros peronistas, se sientan representados.

La unidad de San Martín es un Proyecto estratégico.

En este camino, vamos sumando compañeras y compañeros muy valiosos, lo que va generando esa mística, que nos permita ser la alternativa de peso, para toda la militancia y los vecinos, que se encuentran relegados, tanto de la gestión municipal, como de un armado más purista, del kirchnerismo duro.

Veremos si la unidad en la diversidad es posible o si todo se termina dirimiendo en una contienda electoral interna, donde lo más importante sea que se respete nuestra doctrina peronista, que reza “el que gana conduce y el que pierde acompaña”.

Para nosotros, las necesidades del pueblo y de la patria, están por encima de cualquier ambición personal.

Nuestras prioridades son el deporte, la educación, la salud y la alimentación de nuestros habitantes, la seguridad, mayores recursos para infraestructura urbana, el problema de la basura con el agravante de la aparición de los incineradores, la promoción del trabajo y el desarrollo de nuestra pymes y la vivienda, entre tantos otros temas de las complejas problemáticas que atraviesan a nuestra ciudad, en los que estamos dispuestos a trabajar con todos los sectores políticos y sociales.

Los avances que se dieron en General San Martín a lo largo de nuestra historia, tanto en obras públicas, en instituciones empresarias, gremiales, periodísticas o Universitarias, como fue la vreación de la UNSAM, se han logrado así.

Sebastián Libonati

Proyecto San Martín