El Municipio continúa con el levantamiento de vehículos en estado de abandono en la vía pública. Se trata de un servicio que realiza diariamente la Dirección General de Tránsito, bajo la notificación de inspectores o la denuncia de vecinos, y contribuye a ordenar y mantener la limpieza de la ciudad.

Con recursos absolutamente municipales, el Municipio de San Fernando se encarga todos los días de retirar automóviles abandonados, la basura más difícil de cargar y una de las molestias más grandes en calles y veredas, que en muchos casos reciben agua y se convierten en focos de suciedad y enfermedades.

El director general de Tránsito, Jorge Barraza, detalló el procedimiento: “A partir de la denuncia o la identificación del relevamiento diario, lo que hacemos es notificarlo, elaborar un expediente y le colocamos la cinta para que el dueño se comunique. La ley indica que el tiempo de respuesta estipulado es de 10 días, pasado ese plazo la grúa lo levanta”.

El Municipio detecta que un vehículo está en estado de abandono cuando se empieza a encontrar basura debajo del mismo, así el barrendero no puede pasar y no se puede hacer la limpieza del lugar. Normalmente cuando pasan más de 30 días, los vecinos detectan que el auto no es del lugar y es ahí donde el Municipio actúa de manera inmediata y lo lleva al depósito.

Según precisó el funcionario, la Dirección de Tránsito remueve alrededor de 35 vehículos por mes. “El trabajo de remoción de autos abandonados es constante a lo largo del año, se trata de un servicio totalmente municipal, con personal y grúas propias de San Fernando. Las unidades abandonadas en el vía pública ponen en peligro la salud de la población, la seguridad pública y afectan al medio ambiente, por eso la respuesta que le damos al vecino es inmediata”, explicó.

Otras áreas del Municipio también colaboran para que se pueda cumplir con el servicio, como Espacios Públicos o Protección Ciudadana, que alertan sobre la ubicación de automóviles para que puedan ser notificados.

Los vecinos que quieran denunciar autos descuidados y sin uso, que se encuentren en las inmediaciones de sus domicilios, deben comunicarse con el servicio de Atención al Vecino o informar de la situación a los móviles municipales que recorren las calles del distrito. De esta manera se genera una denuncia informando al Municipio las direcciones donde se encuentran estos vehículos y se deriva a la Dirección de Tránsito, con el fin de que realice la notificación correspondiente.