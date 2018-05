La vacuna está disponible en el vacunatorio del Hospital Materno y en los 32 centros periféricos de salud que hay en el distrito. Hasta la fecha ya se aplicaron 28400 dosis. Es gratuita y apunta a diferentes grupos de riesgo.

En el partido de Malvinas Argentinas ya comenzó la campaña de vacunación antigripal. La misma está disponible en todas las unidades funcionales de la Comuna y en el vacunatorio del Hospital Materno de Pablo Nogués. Se aplica de manera gratuita y está enfocada puntualmente a distintos grupos de riesgo.

La doctora Selva Alejandra Pratto, directora de Primer Nivel de Atención de los 32 centros periféricos del distrito, comentó: “Todos los centros están provistos de vacunas, tanto para niños como para adultos. Los niños se vacunan desde los 6 meses hasta los 2 años y los adultos, mayores de 65 años o con enfermedades prevalentes, como diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedades oncológicas. Es importante vacunarse porque empieza la etapa del frío, de los cuadros respiratorios, y esta es una manera de prevenir”.

Es importante que todos reciban la vacuna pero sobre todo los grupos de riesgo, personal de salud, embarazadas, niños de 6 a 24 meses, adultos mayores de 65 años, personas de grupo de riesgo de 2 a 64 años con enfermedades respiratorias o cardíacas, prematuros.

“Tienen que venir solo con documento y la Libreta Sanitaria, no importa si es del distrito o no. Las vacunas están para todos. No tienen que traer orden médica, solo tienen que venir a vacunarse. Las enfermeras están capacitadas para saber si los pacientes están aptos o no para recibirla”, agregó Pratto.

Quienes deseen vacunarse pueden acercarse a cualquiera de las unidades funcionales, hay 32 en todo Malvinas Argentinas, de lunes a viernes de 8 a 14. O al vacunatorio del Hospital Materno, ubicado en avenida Sesquicentenario 2100, en Pablo Nogués, de 8 a 15.