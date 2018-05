La víctima recibió 20 puntos de sutura después de los golpes. Uno de los ladrones había sido visto por la zona el día anterior sacándole fotos a ella.

Un repudiable hecho tuvo lugar en la localidad bonaerense de Munro, donde una mujer fue asaltada violentamente por dos delincuentes que la abordaron en plena calle y a la luz del día con el objetivo de robarle la cartera.

La víctima se llama María Belén, que el viernes 5 de mayo caminaba por Vélez Sarsfield al 5000 cuando dos hombres la agredieron tirándole del pelo y golpeándola contra un poste para arrebatarle el bolso de mano.

El intenso momento quedó registrado por las cámaras de seguridad, en un video en el que se ve cómo zamarrean a la mujer y la chocan contra una columna.

Gracias a esta filmación pudo identificarse a uno de los ladrones -el autor de los golpes- mientras que su cómplice, que viste de negro, ya había sido visto por los vecinos y comerciantes de la zona el día anterior tomándole fotos a la víctima.

Hernán, marido de María Belén, con quien tiene 3 hijos de 21, 10 y 7 años, habló con la señal de noticias TN y reveló que ya fue dada de alta, pero debieron darle 20 puntos de sutura debido a la gravedad de las heridas.

“Se lastimó la cara, abajo del ojo, que se salvó milagrosamente, tiene 2 puntos; después toda la frente”, explicó sobre la salud de su mujer. “Si se la pedía la cartera se la iba a dar, esa es la mayor bronca. La hace chocar contra lo que sea, en este caso fue un poste, para que suelte la cartera. Es completamente innecesario”, lamentó.

También dio a conocer que, el jueves 3 de mayo, cuando vieron al cómplice rondando por la zona con actitud sospechosa, pidieron protección en la comisaría más cercana, recibiendo ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades.

“Me dijeron que no se podía hacer nada porque no había hechos, no teníamos nada y nos despacharon en tres minutos de la comisaría. Previo a esto, solo les pedimos que pongan mayor atención en tres horarios puntuales, que eran, el de apertura, cuando Belén salía en un horario puntual que le especificamos, y durante el cierre”, dijo Hernán al canal Crónica.

“Hoy, en el segundo horario que les pedimos protección, no había nadie y el tipo sospechoso apareció de nuevo y le robó, luego se subió a un auto y escapó”, lamentó. “La seguridad también está en la parte de la prevención. Al boleo es mala suerte, si te aviso por lo menos dame bola. Más que nada para que no le vuelva a pasar a otro vecino”, completó.