En el marco de la reinauguración de la pileta climatizada del Polideportivo Municipal, el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta disparó duras críticas contra el Gobierno Nacional y Provincial por el aumento de tarifas y la suba del precio del dólar.

“Estamos poniendo en marcha la nueva caldera para climatizar la pileta, la cual provee 300 mil calorías, termotanques y vestuarios nuevos. Esto es para que los vecinos puedan disfrutarlo”, comentó Zabaleta, quien puso el foco en los programas que se llevan a cabo en la pileta como el de “4to al agua” y “Panza al agua”, para chicos y madres embarazadas respectivamente.

“Por aquí pasan más de cinco mil personas por mes, cuando arrancábamos teníamos mil y hay dos mil en lista de espera. Estamos contentos con la demanda y le mostramos a los vecinos que con su esfuerzo lo devolvemos en más y mejores espacios públicos”, manifestó.

En otro orden, Zabaleta se refirió a la Emergencia Tarifaria declarada por el Concejo Deliberante en el distrito. “Entendemos que los vecinos de Hurlingham no están ajenos, los 20 de cada mes no hay plata para cargar la SUBE y nosotros ponemos a disposición el área de Defensa al Consumidor, nosotros nos hacemos cargo”, indicó.

Asimismo, no dudó en criticar duramente al Gobierno Nacional. “La están chocando toda de frente, no está virando para ningún lado y pone en crisis todos los sistemas, el salarial, el monetario y el de tarifas y eso en un combo es un problema de cara al futuro”, afirmó.

“Cuando caminamos los corredores comerciales vemos cada vez más locales en alquiler. La Argentina está viviendo una estampida y cualquier suba está superando el salario”, expresó.

En este sentido, criticó a la gobernadora María Eugenia Vidal y a los dirigentes de Cambiemos. “No tenemos que discutir impuestos sino tarifas, deben acompañar la propuesta de la oposición, que es una mayoría importante, no deben correr el eje”, aseguró.

“Este Municipio aporta en políticas de Seguridad alrededor de cinco millones de pesos por mes, encima que no tenemos una discusión de autonomía ni de coparticipación y como no se hacen cargo de la macana que se mandaron, le echan la culpa a todos los intendentes”, disparó Zabaleta. “Han apretado el bolsillo de la gente, no tienen idea de nada, no saben ni dónde están parados”, agregó.

Por último, opinó sobre cómo afectará la corrida cambiaria que se dio el pasado jueves. “Cuando aumenta el dólar aumenta la cadena de valor y cuando se dispara se dispara todo y después no baja. Le han pegado un saque a las tasas de interés. ¿Quién va a invertir en la Argentina con estos números? Yo no quiero que les vaya mal pero la verdad es que se pegan con el martillo en los dedos”, concluyó.