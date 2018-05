El intendente Ariel Sujarchuk presentó los primeros cinco patrulleros que formarán parte del nuevo Subcomando de Policía de Escobar que funcionará en la localidad de Garín y que el jefe comunal gestionó ante el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, en una reunión privada que mantuvieron el miércoles pasado. La semana próxima, con fondos propios de la Municipalidad, se sumarán otros cinco automóviles equipados con la última tecnología disponible en materia de lucha contra el delito.

“Al ministro le planteé un programa de trabajo luego de expresarle los requerimientos de los vecinos por algunos hechos que ocurrieron últimamente en el partido de Escobar. Le expresé también las propuestas concretas que tenemos. Acá se trata de hacer un esfuerzo codo a codo para mejorar la seguridad del distrito. Necesitamos también más cantidad de policías y el municipio seguirá adelante con la extensión de la red de fibra óptica y la instalación de cámaras de video vigilancia con el objetivo de llegar a tener 1000 en funcionamiento antes de fin de año”, afirmó Sujarchuk, acompañado por la secretaria municipal de Seguridad y Prevención Comunitaria, Graciela Cunial, y al jefe distrital, Víctor Benedetti.

Los nuevos patrulleros son tres camionetas Toyota Hilux y dos automóviles Volkswagen Voyage, todos ellos cero kilómetro.

“En las últimas horas hubo un procedimiento muy grande e importante en Garín, con resultados muy exitosos. Acá no nos tiembla el pulso y sabemos claramente lo que tenemos que hacer. Sólo necesitamos apoyo y los recursos necesarios. Por otro lado, quiero dejar en claro algo, que nosotros vayamos a crear un subcomando en Garín no significa que desprotejamos las otras áreas. Al contrario, estamos sumando una nueva fuerza de acción propia que nos permite una redistribución de los integrantes de las fuerzas de seguridad en todo el distrito. Como siempre decimos, en Escobar no hay más localidades privilegiadas porque mi gestión trabaja para ocuparse de cada barrio y de cada vecino por igual”, expresó el jefe comunal.

El operativo mencionado por Sujarchuk se desarrolló, en la noche del miércoles, en el barrio Cabot de Garín, con la participación de efectivos de la Policía Bonaerense de todas las comisarías de Escobar, la Policía Local, el Grupo de Apoyo Departamental de Campana, el Grupo de Prevención Motorizada y personal de Tránsito de la Municipalidad, con la colaboración de un helicóptero que sobrevoló la zona.

En el procedimiento, que se repetirá de manera sorpresiva en distintos puntos del distrito, se detuvieron a dos hombres que estaban prófugos de la Justicia, se secuestraron vehículos que tenían pedido de secuestro y se incautaron dosis de cocaína y marihuana que estaban listas para ser comercializada en lo que se conoce vulgarmente como narcomenudeo.