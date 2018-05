Más de 400 alumnos de 18 escuelas públicas y privadas del distrito realizarán experiencias laborales no rentadas en dependencias municipales de Educación, Salud, Economía, Administración, Tránsito y Prensa. “Es una posibilidad para que en el día que les toque salir a su búsqueda laboral tengan una experiencia previa y puedan elegir lo mejor posible para su futuro”, afirmó el diputado provincial Juan Andreotti.

El Municipio de San Fernando, a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Contención Social, lanzó una nueva edición del Programa Municipal de Pasantías No Rentadas, donde más de 400 alumnos de escuelas secundarias del distrito tendrán experiencias laborales de 20 días hábiles en distintas áreas del gobierno municipal, y dependencias de Salud, Educación y Administración.

El acto de lanzamiento tuvo lugar en el Teatro Martinelli, encabezado por el diputado provincial Juan Andreotti; el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio; y el secretario de Educación, Cultura y Contención Social, Carlos Traverso.

“Es un día de alegría, muchos chicos que están terminando sus estudios secundarios hoy van a tener la posibilidad de hacer pasantías en todas las áreas del Municipio de San Fernando desde Comunicación hasta Economía, pasando por cada una de las áreas que les va a servir para que ellos puedan decidir el día de mañana qué carrera seguir estudiando, encontrar su vocación”, afirmó Andreotti.

“Es una oportunidad muy importante que le da el Municipio. Uno a esa edad tiene muchas dudas, va a salir al mundo laboral, deja de estar bajo las alas del colegio que los ayudan y lo protegen a tenérselo que resolver por sí solo. Es una posibilidad para que en el día que les toque salir a su búsqueda laboral tengan una experiencia previa y puedan elegir lo mejor posible para su futuro”, agregó.

Las áreas donde podrán desempeñarse los alumnos serán Ingresos Públicos; Defensa del Consumidor; Atención al Vecino; Jardines Maternales, CEIM y Taller Protegido; Polideportivos; Centro Universitario Municipal; Teatro Martinelli; Turismo; Centros de Salud, Hospital Oftalmológico y Zoonosis; Obras Municipales; Prensa; Espacios Públicos; Tránsito; Economía; y Asesoría Letrada.

Traverso sostuvo que “es un año más que tenemos la posibilidad de brindar este servicio al vecino, a todas las escuelas secundarias del distrito; la verdad que muy contento, este año tenemos más de 400 alumnos que van a participar y que cada uno tiene la posibilidad de elegir una dependencia municipal en la cual van a ver las diferentes herramientas que van a tener para el futuro para poder desarrollar una tarea en algún el futuro trabajo”.

“Es para escuelas públicas y privadas –completó- y es una actividad más para que vean cómo funciona el día a día. Ver los funcionarios como están trabajando. La verdad es un orgullo para nosotros, siempre lo recalca el intendente Luis Andreotti. Gracias al esfuerzo del empleado municipal se han podido hacer tanto obras y actividades para que el vecino de San Fernando pueda disfrutar”.

La sanfernandina Bianca Gregotti recordó su experiencia tras concluir el año pasado una pasantía no rentada en el área de Prensa. “Ahora estoy estudiando periodismo y pude encontrar mi vocación el año pasado cuando hice pasantía en la Dirección de Comunicación. Me sirvió muchísimo para la facultad. Creo que sin esa experiencia, me hubiera costado más afrontar el desafío. La verdad que es una oportunidad que está muy buena, que ayuda mucho incluso aunque no sepas que vas a estudiar. Lo recomiendo a todos los chicos”.

Los colegios que serán parte de las pasantías son las ESB 8, 10, 12, 13, 14, 17, 21, 23 y 24; los colegios Asunción de la Virgen, Alfonsina Storni, Comunidad Cristiana, Don Orione, Nuestra Señora de la Misericordia, Leopoldo Lugones, San Pablo y Winter Garden; y el Hogar Escuela María Jáuregui de Pradere.

Los más de 400 alumnos que participarán en el programa comenzaran esta semana. Nicolás del Colegio Parroquial San Pablo consideró que “estas pasantías son una gran oportunidad para todos porque nos da un plus para que cuando terminemos el colegio contemos con una vista previa de cómo es el trabajo que uno quiere hace, y tenés mucha variedad de opciones, es genial”.

Por su parte, Guadalupe del Colegio Prader planea estudiar la carrera de Arquitectura. “Elegí el sector de Obras Públicas y espero poder participar de cada uno de los proyectos que haga la Municipalidad, tener esa experiencia para el futuro y si puedo, aportar alguna idea”, manifestó la estudiante. Y Brisa, de la Secundaria 12, comentó: “Yo tengo interés por la rama de la medicina porque me atrae el trato con las personas. Me parece una gran idea poder hacer esto porque me va a ayudar a integrarme y ver la carrera desde otro punto de vista”.

Finalmente, Camila, de la misma escuela, compartió: “Mi experiencia será en el Polideportivo 7 ya que mi meta es hacer el Profesorado de Educación Física. Me interesa para ver cómo va a ser a futuro mi carrera. Me gusta porque voy a contar con una experiencia en esto que me va a servir para el futuro”.

Estuvieron presentes, además, la subsecretaria de Educación, Mariana Miola; los coordinadores del Programa de Pasantías, Natalia Estévez y Luis Cacciatore; los concejales Carlos Bergandi, Corina Ramírez, Ignacio Pérez y Luis Ruiz Díaz; y autoridades escolares.