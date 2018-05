Es el caso de Diego Chávez, que gracias a la ayuda del Centro Municipal de Obesidad y Enfermedades Metabólicas pudo bajar casi 80 kilos en un año de tratamiento. El intendente Leo Nardini visitó al paciente y se mostró contento por la labor realizada desde el área de Salud.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, visitó el Centro Municipal de Obesidad y Enfermedades Metabólicas -que lleva el nombre del doctor Alberto Cormillot- para conocer el caso de Diego Chávez, paciente del lugar que luego de un año de tratamiento logró bajar casi 80 kilos gracias a las herramientas brindadas desde el Sistema de Salud malvinense.

Chávez, quien pesaba 188 kilos hace un año, dijo no poder creer todavía la transformación de su físico, pero también resaltó que no solo se trató de un cambio de aspecto. “Además de la obesidad tenía otras enfermedades, diabetes, colesterol y una hernia. Por suerte con el tratamiento la diabetes desapareció y ahora resta ver en este mes si me sacan la medicación”. dijo. Y al hablar de sus tareas diarias, Diego comentó que “siempre trabajé y sigo trabajando”. “Soy vendedor ambulante, yo trabajo en la calle. Pero ahora trabajo mucho mejor y más cómodo”, agregó.

Leo Nardini, que estuvo conversando con el paciente, declaró que “elegimos el camino de ser un soporte, poder ayudar, entendiendo que cuando la gente se sienta mal de salud y no pueda encontrar la ayuda en su lugar, se venga a atender acá a Malvinas Argentinas, como el caso de Diego”.” Cuando hay una crisis sanitaria, nosotros estamos para colaborar con la provincia de Buenos Aires, poniendo nuestro granito de arena para que las cosas salgan bien”, añadió, y adelantó que “este año vamos a redoblar el esfuerzo para duplicar las cirugías bariátricas, que va a ayudar a la gente que sufre una enfermedad silenciosa como la diabetes”.

“Nos decían que hay más de 1000 pacientes actualmente”, subrayó el jefe comunal, y completó: “Viene muchísima gente por día. Tuvimos más de 5 millones de consultas, es que no solo el malvinense viene a atenderse, sino gente de otros municipios y eso está bueno, poder ayudar, ser solidarios, y poner un equipo de profesionales como el doctor Cormillot y el doctor Caiña, una eminencia en la cirugía bariátrica, y el esfuerzo de todos para mejorar. Poder hacerlo juntos nos pone muy felices”.

En ese sentido, el doctor Adrián Cormillot explicó por qué este lugar recibe tanta gente: “El Centro de Obesidad de acá de Malvinas Argentinas es el único que se dedica a la obesidad, no sólo acá en Argentina, sino en Sudamérica. Tenemos especialistas en nutrición, psicología, médicos, profes de actividad física y cirujanos que actuamos transdisciplinariamente. Todos trabajamos juntos en un centro único, que por ser único y tener una especialidad destinada a la obesidad, tiene un presupuesto destinado específicamente a la problemática”.

“Diego es uno de los tantos casos de miles de casos, donde la gente logró tener una atención gratuita y obviamente bien personalizada como la que hace mi padre. Y les comento que la cirugía para poder cerrar su tratamiento se la vamos a realizar acá en Malvinas, ya que tenemos el servicio de cirugía a cargo del doctor Daniel Caiña, especialista en obesidad, en las cirugías bariátricas. Malvinas Argentinas no sólo tiene este polo de obesidad sino que es un hospital enorme, tiene muchas especialidades y realmente es un polo sanitario para toda la región”, finalizó el especialista.