Una niña camina descalza y desabrigada bajo la lluvia, lleva en sus brazos un muñeco grande, desnudo, seguramente lo encontró en algún basural o capaz que se lo regalo alguna nena, a la que le sobraban los juguetes y ya no tenía lugar donde guardarlo.

Tal vez juega a que es su bebé, una de las riquezas que jamás podrán arrebatarles a los pobres. El Milagro de dar vida, ese don que Dios le dio a todas las mujeres, sin distinción entre ricas u olvidadas.

La gente con sus casas llenas de agua, se resigna y vuelve a renacer cada día, mientras siguen pasando el secador y cargando los baldes.

Observando cómo se mueve, sigilosa, entre el barro y los charcos, las piedras, la basura y los vidrios, con sus pies pequeños y suaves pero fuertes y curtidos a la vez, posándose sobre una chapa oxidada, con la naturalidad que un pájaro, se posa sobre una rama, por momentos la veo elevarse, sobre todos los peligros, la nena vuela.

La pienso como nuestra Patria hoy, tan desprotegida e indefensa.

A los oligarcas, a los neoliberales o como más les guste … no les importa esta niña … tampoco le importa demasiado a la gran mayoría de nuestra sociedad.

La miro nuevamente y me sorprendo. No es una niña, es una flor, la más hermosa de todas.

Nadie imaginó jamás, que nacería en el barro del barrio 13 de Julio de José León Suárez.

Dedicada a mi amigo el padre Pepe, al que le agradezco desde el alma, por su compromiso social con la comunidad y por su amistad.

Es muy importante que toda la sociedad comprenda, que el día que logremos mejorar la calidad de vida en estos barrios tan postergados del Área Reconquista, los principales beneficiarios, seremos todos.

Es muy importante progresar, pero para una comunidad, lo esencial es no dejar a nadie atrás, postergado o descartado en el camino, como nos enseña nuestro Papa Francisco.

Esta es nuestra lucha y nuestro único sueño. Volver a lograr que reinen en nuestra Patria y en nuestro Pueblo, el amor y la igualdad. Así concebimos la política, como la forma más elevada de caridad.