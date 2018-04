El Frente para la Victoria pidió la interpelación del secretario de Seguridad municipal, Juan Manuel Lucioni, tras el asesinato de dos vecinos en las localidades de José Ingenieros y Caseros. El proyecto no logró los votos suficientes para ser aprobado en la misma sesión al no obtener el respaldo del Frente Renovador, por lo que se debatirá en comisiones. Para Spalletti, el pedido del kirchnerismo fue “mezquino y oportunista”.

Máximo Rodríguez, presidente de la bancada FpV-PJ, evocó al diariero asesinado Fabián Manduca, a quien conocía desde hace muchos años, y recordó además que hace un año “asesinaron en el mismo barrio Alianza a un vecino colectivero”.

“Pedimos la interpelación del secretario Lucioni de manera efectiva en una sesión”, reclamó el legislador, dado que en anteriores oportunidades el funcionario se reunió con todos los concejales a puertas cerradas. Además exclamó: “En Tres de Febrero la seguridad está relajada porque quien debe mandar no manda, o ha perdido la capacidad de mando”. “La etapa de Lucioni, a mi entender, ha concluido”, sostuvo.

Por su parte el concejal Hugo Curto leyó su intervención, en la que se refirió a una “falta de políticas en materia de prevención y seguridad”, por lo que reclamó la presencia del secretario de Seguridad en el Concejo Deliberante.

Amado Silvero, Gustavo Oriente, Ricardo Santander, son algunos de los vecinos asesinados en hechos de inseguridad solamente en el último año de administración de Hugo Omar Curto, quien había asegurado a razón de esos crímenes que tenía un arma en su domicilio para protegerse de la inseguridad.

Mas convincente fue el concejal Agustín Ciorciari, quien reconoció que el flagelo de la inseguridad “nos preocupa desde hace muchos años, se ha llevado victimas no solo en esta gestión si no en la anterior -de la que formó parte como presidente del Concejo- por eso ejercemos la mea culpa y reconocemos en lo que nosotros nos hemos equivocado”.

“Le dije al ex militar Lucioni que iba a fracasar porque la interpretación que tenía de la política no lo llevaría a buen puerto”, dijo el concejal, quien casi fue preso por robar boletas en las últimas elecciones.

Gustavo Spalletti, hombre del bloque Por la Unión, se opuso a la interpelación sobre tablas, y dijo que la seguridad, “siempre formó parte de nuestras prioridades, siempre estuvo en nuestra agenda, porque está en el ADN de nuestra fuerza política, el Frente Renovador”.

El concejal fue duro con el Frente para la Victoria al achacarles que “no nos nace hoy una preocupación que ayer no teníamos, no ponemos en nuestra agenda algo que ayer no estaba, no actuamos por coyuntura, siempre hemos expuesto nuestras propuestas y no cesaremos en pregonar hasta que las mismas sean tenidas en cuenta”.

“Este es un presente de dolor e impotencia, y por eso entendemos que no cabe ningún discurso que pueda sospecharse de mezquino y oportunista”, lanzó.

Martín Jofré, quien solicitó informes mediante otro proyecto sobre el plan de seguridad que tiene el gobierno de Diego Valenzuela para todo el distrito, en línea con Spalletti dijo que “son hipócritas algunas expresiones”. “Es innecesario un tratamiento sobre tablas porque los tiempos administrativos serán los mismos que si el proyecto pasa por la comisión” que preside, argumentó.

“He sido el más crítico de la gestión anterior en materia de seguridad, y hoy tengo que ser crítico con esta gestión, porque tras interpelar al secretario de Seguridad en tres oportunidades pienso que no va a pasar nada”, dijo.

“Esto debe ser un llamado de atención para quienes nos gobiernan”, expresó Jofré, al momento de reclamar respuestas al respecto de la cámara domo ubicada en la intersección de Mitre y Zanella, donde se perpetró el crimen del canillita, como así también el recorrido de los patrulleros de la cuadrícula.

Karina Massa, madre de Matías Gandolfo, asesinado en ocasión de robo en el año 2014, hoy concejal de Cambiemos, dijo que “la Policía no cumple su función como debe ser por el hecho de ser sancionados o criticados por su actuar”, además de señalar que los ciudadanos están “en un manto de desprotección total”.

También la legisladora consideró que la Justicia es ciega “y no porque seamos todos iguales ante la ley, si no por los fallos y sentencias que causan muertes sin sentido, entre ellos la de mi hijo”.

“Para la sociedad es un momento de conmoción, para la Justicia va a ser un número de causa y una caratula, para la familia un dolor eterno”, exclamó Massa, y les propinó un duro golpe a los concejales curtistas: “Escucho que hablan de medidas y políticas de seguridad, y fracasaron. Quizás Matías estaría a mi lado si antes se les ocurrían todas las ideas que ahora proponen”.

Alejandro Collia se sumó a las manifestaciones de dolor y dijo que “la mínima expresión de mezquindad política en este sentido me genera un profundo desprecio, porque detrás de esto hay otra intención”.

“La seguridad tiene que ser una política de Estado, y más allá de las cuestiones que pudieron haber acontecido en otras épocas, como representantes de la gente debemos tener la responsabilidad de expresar propuestas y trabajar en conjunto con el intendente”, señaló.

La votación arrojó nueve votos por la afirmativa de los quince que eran necesarios para que se trate la interpelación en la misma sesión. Martín Jofré, Jimena Bondaruk y Gustavo Spalletti votaron junto a Cambiemos, de todos modos sus votos no influían ya que no se lograba el número necesario. El pedido de interpelación a Lucioni se discutirá en comisiones.

También el concejal Spalletti impulsó un proyecto de comunicación para la colocación de un puesto policial en el barrio Sargento Cabral de la localidad de Caseros.

Asimismo se aprobó una solicitud de “medidas de seguridad para la comunidad educativa de la Escuela Técnica 1 de Santos Lugares”.

Por otra parte se aprobaron convenios, con la asociación civil Caridad en Cristo y el Municipio en referencia a la continuación del refugio para mujeres, niñas y niños víctimas de violencia de género; con la fundación Defensores de Chaco para el desarrollo del programa de Futbol Inclusivo; con los Scoutt de Argentina para sumar sus actividades a las que desarrollan los jóvenes del programa Envión en barrio El Libertador; y con la fundación Pro Vivienda Social para el desarrollo de talleres de capacitación en el barrio Ejército de los Andes, entre otros.

Se declaró de interés legislativa la jornada de sensibilización y conciencia sobre lupus a realizarse el 10 de mayo, en una iniciativa impulsada por el concejal Gustavo Spalletti, y también el funcionamiento de la Dirección de Trastorno del Espectro Autista con sede en el Hospital Eva Perón de San Martín, proyecto de Julia Chávez y Alejandro Collia.

También se repudió el ataque a martillazos que recibió el busto del ex presidente Juan Domingo Perón el miércoles en la plaza que lleva el mismo nombre, en la localidad de Caseros.

Ingresaron para su tratamiento la declaración de Emergencia Tarifaria en Tres de Febrero y un repudio al dictamen no vinculante del procurador interino, Eduardo Casal, que declaró inconstitucional el artículo de la Ley de Farmacia que prohíbe la instalación en provincia de la cadena Farmacity, vinculada al vicejefe de Gabinete de la Nación, Mario Quintana.

Sobre el cierre, el concejal Alejandro Collia criticó la mala aplicación del Código Alimentario Argentino en el Municipio, ya que lo hace la Secretaría de Desarrollo Económico y no la de Salud, dado que el Código Alimentario Argentino “no tiene una finalidad recaudatoria, si no de trabajar en el control del agua, de distintos establecimiento y distintos productos”.

Además aprovechó para pedir curso en comisiones a los proyectos presentados desde su banca. “Tenemos que avanzar en las cosas que le sirven a la gente, más allá del nombre y apellido”, cerró.