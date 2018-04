Lo dijo el intendente durante una recorrida por los cursos gratuitos del Tigre Instituto Formativo, donde charló con los vecinos que se capacitan en especialidades como Serigrafía, Autocad y Masoterapia. Al año, se forman unas 3 mil personas, para mejorar su acceso al mercado laboral. En mayo la oferta incorporará nuevas opciones.

El intendente Julio Zamora recorrió las instalaciones del Tigre Instituto Formativo y destacó las más de 100 capacitaciones anuales y gratuitas que allí dicta el Municipio, con el objetivo de brindar herramientas a los vecinos para hacer frente a un mercado laboral desfavorable. En ese marco, mantuvo un mano a mano con los vecinos que asisten a los cursos de capacitación en diferentes rubros.

“En una Argentina con graves problemas de desempleo, desde el Municipio brindamos más de 100 capacitaciones anuales a través de este instituto”, señaló el jefe comunal y explicó que, de acuerdo a una encuesta, entre el 70 y el 80 por ciento de aquellos que completaron las capacitaciones, acceden al mundo laboral mediante el empleo formal, como en una fábrica o mediante el auto empleo de manera independiente.

En el Tigre Instituto Formativo se brindan cursos en materia audiovisual, estética, gastronómica, textil, informática y construcción, solo por citar algunas especialidades. En tal sentido, Zamora anunció que a partir de mayo, la oferta se incrementará y hará foco en rubros administrativos como liquidación de sueldos, sistema de liquidación Tango y Bejerman, sistema impositivo, secretario administrativo, community manager, diseño en cliente y venta, marketing digital y logística, entre tantos otros.

“El Tigre Instituto Formativo brinda cursos dinámicos y rápidos, que tienen un gran contenido y ofrecen una herramienta más a la hora de conseguir empleo en esta época difícil; y en eso el municipio fomenta una política de formación laboral y masiva para todos los vecinos”, indicó el secretario de Participación y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla.

Al final del ciclo, los concurrentes reciben una certificación y pasan a formar parte de una base de datos en el área de Servicio de Empleo y de Servicio Social. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta completar los cupos de cada curso. Como requisito, los interesados deben residir en el Municipio y tener entre 18 y 65 años.

“Me anoté en Serigrafía porque me interesa poder tener otra salida laboral. El curso está muy bueno, no demanda demasiado tiempo y todo lo que estoy aprendiendo me gusta mucho. Es un gran oportunidad la que brinda Tigre para que los vecinos nos podamos formar en áreas de nuestro interés”, comentó Carlos, vecino de Rincón de Milberg.

En tanto, Mercedes, quien vive en General Pacheco, sostuvo: “Me encantan los cursos del Tigre Instituto Formativo y se los he recomendado a familiares y amigos porque realmente resultan muy útiles. Permiten que uno pueda incorporar conocimientos nuevos para enriquecer su trabajo”.

Para inscripciones, los vecinos pueden presentarse con documento en la sede del instituto en Almirante Brown 647, Carupá, de lunes a jueves de 8 a 14. También pueden enviar un e-mail al correo [email protected] tigre.gov.ar, comunicarse telefónicamente al 4749-9419/6141 o a través del Facebook del Tigre Instituto Formativo.

Estuvieron también presentes junto al intendente en la recorrida, el subsecretario de Empleo y Producción, Eduardo Adelinet; y la directora del Tigre Instituto Formativo, Ana San José.