Dos temas centrales acapararon la atención en la primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante de San Miguel. Un dictamen de la oposición que solicitaba la renuncia al cargo de intendente del actual ministro de Gobierno Provincial Joaquín de la Torre, y un pedido de informe sobre la construcción del nuevo hospital en la localidad de Santa María.

En primer lugar, el Deliberante trató un dictamen de la oposición, el cual solicitaba la renuncia al cargo de intendente de de la Torre. “Tres elecciones consecutivas que el vecino sigue apoyando esta gestión, les cuento que el año que viene se genera otra posibilidad, están invitados a hacerlo”, le dijo la presidenta del bloque oficialista María de los Ángeles Di Conza.

“Gracias a la concejal que nos avisa del cronograma electoral, no estábamos enterados”, respondió de forma irónica Franco La Porta, de Unidad Ciudadana, y explicó que el pedido tenía que ver con las declaraciones del actual ministro de Gobierno, quien afirmó que no volvería a ocupar el cargo de intendente. “La licencia no puede ser utilizada para evitar la renuncia”, agregó.

Por su parte, Diana Ávalos, de Cambiemos, expresó que si bien “el expediente es nuevo, el tema ya es viejo, ya fue tratado y fue resuelto en la Justicia”. Con los votos del oficialismo, la iniciativa fue archivada.

En otro orden, desde Unidad Ciudadana se solicitó un informe sobre el anuncio que realizó el intendente Jaime Méndez en la apertura de sesiones, donde adelantó la construcción de un hospital en la Ciudad Santa María. “Es una demanda que viene de hace mucho tiempo, lo ponemos en valor y no es que queremos estar en contra”, indicó La Porta.

Asimismo, Di Conza destacó que en 2015 “se inauguró el hospital San Miguel Arcángel” y chicaneó a La Porta al recordarle que “los vecinos de Santa María tuvieron una promesa en época electoral que terminó con la ridícula colocación de una piedra y con la incompetencia de un gobernador que no hizo nada por la salud” en el distrito.

Cuando tomó la palabra Miguel Nieto, se oyeron gritos desde el público, lo que obligó al presidente Hugo Reverdito a detener la sesión y llamar al orden. “Se está trabajando en el proyecto porque tenemos una gobernadora que nos acompaña porque no se olvida de los chicos y no se queda en promesas”, expresó y posteriormente se peleó con gente de afuera.

El expediente fue enviado al archivo.