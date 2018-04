A partir de mayo, se suma un nuevo beneficio para que los contribuyentes al día puedan visitar el reconocido bioparque. Además, siguen las ofertas de libros impresos, digitales y obras de teatro.

El programa Cultura Tributaria sigue sumando beneficios para los vecinos con los impuestos al día, y a partir de mayo podrán obtener entradas para visitar Temaikèn, el reconocido bioparque con numerosas especies de animales y plantas.

En ese sentido, el miércoles 2, desde las 10, en la web municipal los contribuyentes, entidades, comerciantes e industrias que estén al día con el pago de la tasa ALSMI, y los que no registren deudas en la tasa Automotor, podrán solicitar hasta 3 entradas para recorrer el parque ubicado en la localidad de Escobar.

Por otra parte, habrá obras teatrales para todos los gustos. En primer lugar, el viernes 11, a las 18, se presentará “El Fausto criollo”, una obra exclusiva para chicos, dirigida por Marcos “Bicho” Gómez. Luego, el viernes 18, a las 20.30, será el turno del comediante Martín Pugliese, con su unipersonal “Solo en casa”.

Ambas propuestas se presentarán en el Pequeño Teatro de la Asociación Música en San Martín. En el caso de la obra infantil, se entregarán hasta 3 entradas por partida.

Asimismo, el jueves 31, a las 20.30, en el Complejo Cultural Plaza llega la aclamada historia de amor “Los puentes de Madison”, protagonizada por Araceli González y Facundo Arana.

Como todos los meses, también estarán disponibles los libros de la Biblioteca Impresa y la Biblioteca digital, con diversos autores como Ernesto Sábato, Isabel Allende, Stephen King, Reynaldo Sietecase, Florencia Bonelli, Margaret Atwood, entre otros.

A partir de este año, Cultura Tributaria es un beneficio no solo para quienes no registren deuda de la tasa dALSMI de vivienda y multifamiliar, sino también para aquellos vecinos que tengan inmuebles con aforo comercios, industrias, mixto, entidades, baldío vivienda y baldío industria, y para los que tengan un auto o una moto y no registren deudas de la tasa Automotor.

Para solicitar un beneficio, los vecinos tienen que inscribirte en el sitio web del Municipio, ingresando a “Servicios Online”, luego a “Cultura Tributaria”, donde podrás elegir el enlace “San Martín Lee”, “San Martín va al Teatro” o “San Martín visita Temaikèn”.

En caso de no estar registrado, deberán elegir la opción “Registrarme”, cargar tus datos, número de partida ALSMI/Automotor, número de recibo de la última boleta paga, nombre completo, DNI y mail. Si ya lo hicieron, solamente tienen que hacer clic directamente en el botón “Acceder”, para ver los beneficios disponibles.

Una vez finalizada la operación, recibirán un código de seguridad por mail y se asignarán el ejemplar o entradas que tendrán que retirar en la Subsecretaría de Ingresos Municipales -Belgrano 3747- de 8.30 a 14.

Para retirar el beneficio, es necesario que el solicitante se presente con su DNI. En caso de no poder concurrir, puede hacerlo otra persona con la autorización firmada por el titular, y la fotocopia del DNI del mismo.