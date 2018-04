El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, encabezó el acto de inauguración del asfalto en la calle Santa Inés en la localidad de Tortuguitas, una arteria que costea la vía y conecta con los principales accesos.

“Es un proyecto que lo trabajamos muchísimo tiempo y lo llevamos adelante en conjunto con la Secretaría de Hábitat del Ministerio del Interior de la Nación”, expresó Nardini. “Reconocemos esta articulación institucional para ver algo que se necesitaba hace mucho tiempo en el barrio Carumbé”, agregó.

“Esta es la primera etapa y la intención es seguir sacando las otras en conjunto con el ministerio, le ponemos nombre y apellido y le hacemos entender a los vecinos que hay una planificación”, señaló.

“Estamos en el límite con Pilar y si lo pueden ver tal vez lo puedan llevar hacia ese lado para que un barrio periférico como este pueda crecer y tener más accesibilidad. Son políticas de Estado que se tratan de generar sin mirar el color partidario y en pos de la gente”, aseguró el intendente.

“La situación macroeconómica está muy compleja y eso afecta a las administraciones municipales, así y todo hacemos un esfuerzo para empujar”, señaló el intendente, quien se mostró preocupado por el tema del aumento de los servicios públicos. “Esto afecta a la vida cotidiana del trabajador”, dijo.

Finalmente, se refirió a la falta de pavimentos dentro de la periferia del distrito. “No se si me llama la atención, pero es una de las críticas que le hacía a la administración anterior, donde se especulaba con los años electorales. Este no es el caso, fuimos a buscar obras complementarias a los distintos organismos provinciales para que no gane ni el gobierno nacional, ni orovincial ni nosotros, sino la gente”, concluyó Leo Nardini.