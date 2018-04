Durante una reunión en el palacio municipal, el intendente Ariel Sujarchuk entregó un subsidio de 1,5 millones de pesos al Hospital Erill, destinado a afrontar las dificultades que padece el centro de salud para su normal funcionamiento. Además, anunció una batería de medidas que también tiene como objetivo recaudar fondos y contribuir con la cooperadora del nosocomio, una función de gala a beneficio, en el marco de la reinauguración del Cine Italia Teatro Seminari; una maratón solidaria; la cesión de un predio en desuso en Ingeniero Maschwitz para que se explote como playa de estacionamiento; y la continuidad del aporte solidario que el jefe comunal realiza a título personal.

“En este contexto difícil para el país, la Municipalidad colabora más que nunca con la loable tarea que realiza la cooperadora. El año pasado entregamos el subsidio de 1 millón de pesos que fue debidamente rendido y este año renovamos la ayuda, pero lo incrementamos un 50 por ciento. Hemos comenzado una etapa de profundización en la interacción entre el Municipio y el Erill que nos llena de satisfacción. Quiero destacar la generosidad y el gran trabajo que hace todo el equipo de médicos, enfermeros y administrativos del hospital en favor de los pacientes de nuestra comunidad”, indicó Sujarchuk, junto a la directora del hospital, Fernanda Bigliani, y el presidente de la cooperadora, Armando Sguiglia.

“Tengo dos reflexiones para hacer, la primera es el agradecimiento de siempre al intendente por su preocupación y su dedicación hacia el Hospital Erill. Y la segunda es resaltar que si hay algo que nos convoca a trabajar juntos es la solidaridad, que no conoce de estamentos ni de cargos, pero que si viene de una autoridad máxima en un distrito, como es el intendente, adquiere una dimensión mayor. Está claro que en materia de salud en Escobar se piensa en el que más lo necesita y en ese sentido trabajamos todos juntos”, expresó Bigliani.

“Hace mucho tiempo que estoy en la cooperadora y fueron muchísimas las veces que recurrí a la Municipalidad en busca de una colaboración y la mayoría de esas veces me decían ´el hospital es provincial, nosotros no tenemos nada que ver´. Afortunadamente eso con Ariel no pasó nunca porque piensa en el vecino, entonces pone el hombro y los recursos disponibles. A mí me felicitan por todo lo que está haciendo la cooperadora y yo respondo que es posible, entre otras cosas, por la generosidad del intendente”, manifestó Sguiglia.

Además de la entrega del subsidio, el intendente anunció oficialmente que habrá una función de gala en el Cine Italia Teatro Seminari, por motivo de su histórica reinauguración, cuya recaudación será donada íntegramente al nosocomio. En 2017 ya se había realizado un evento especial, que consistió en un partido solidario a beneficio con la presencia de Ariel Ortega, Diego Latorre, Peter Alfonso, Nazareno Casero, entre otros ex futbolistas y artistas famosos.

También informó que el Municipio cedió un terreno que estaba en desuso, en la intersección de las calles El Dorado y Mendoza, en pleno centro de la localidad de Ingeniero Maschwitz, para que la cooperadora del hospital pueda utilizarlo como playa de estacionamiento a un precio accesible para los vecinos. Así, esta medida permitirá que el espacio sanitario reúna más fondos, se reordenará el tránsito de la zona y habrá un lugar de estacionamiento seguro para los automovilistas que se acercan a pasear al centro comercial, con el consecuente beneficio para los comerciantes.

Asimismo, Sujarchuk destacó que habrá una maratón solidaria que será impulsada y organizada por la Municipalidad. Por último, está pendiente la posibilidad de que el Concejo Deliberante apruebe una ordenanza para facultar al Hospital Erill a realizar los exámenes para la libreta sanitaria, lo que también sería una fuente de ingresos alternativa a través del municipio.

“Hay que recordar siempre que el hospital es provincial. Sin embargo, nunca nos quedamos de brazos cruzados. Quizá el aporte más grande es el más silencioso, me refiero al trabajo conjunto que vienen haciendo nuestros equipos profesionales con los equipos del hospital, dado que hoy por hoy tenemos muchísimas más prestaciones de salud de las que teníamos hace dos años. Nos sentamos juntos a una mesa de entendimiento común, en la que no discutimos quién financia la salud sino cómo les damos las mejores respuestas a los pacientes”, concluyó el intendente de Escobar.