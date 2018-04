Así se expresó el diputado del Frente Renovador, Pablo Garate, quién además sostuvo que “se perdieron dos años ya que sería bueno que expliquen durante ese tiempo a donde fueron esos recursos de los bonaerenses”.

“Es una medida que veníamos reclamando, pero lamentamos que se haya llevado adelante dos años después de haber presentado en la Legislatura un proyecto pidiendo la eliminación de los decretos que hoy se están eliminando. Principalmente porque perdimos dos años, y sería bueno que expliquen durante ese tiempo a donde fueron esos recursos de los bonaerenses”, remarcó el legislador.

En la misma línea, el presidente de la bancada de Sergio Massa en la Provincia, Rubén Eslaiman, destacó que “es bueno que la gobernadora haya tomado las propuestas del massismo, pero es una lástima que no se use el ámbito de la Legislatura”. “Ese es el lugar donde se debe corregir y modificar las leyes con todos los actores y no como pasó la semana pasada en donde Cambiemos no se sentó a debatir”, agregó.

“De todas maneras, consideramos que esto no resuelve el problema de fondo de las tarifas, porque siguen siendo elevadas, no incluye a las pymes y sigue sin atender a la capacidad de pago de la gente”, completó.

Cabe destacar que la semana pasada, el Frente Renovador junto a otros bloques opositores solicitaron al oficialismo una sesión especial para tratar los más de veinte proyectos referidos a las tarifas y a los impuestos, pero finalmente no dieron quórum e impidió avanzar con las iniciativas parlamentarias. En dicho paquete, se impulsaba un proyecto para derogar un decreto ley sobre el gravamen adicional por el suministro de energía eléctrica, proyecto ingresado hace dos años.