En la mañana del martes, dirigentes de la CTEP brindaron una conferencia de prensa para repudiar las amenazas sufridas por un integrante del espacio, Raúl Villalba, el día sábado. “No es la primera vez ni en el único lugar en que esto está pasando”, denunciaron, desde el espacio aseguraron que “por más que nos amenacen o quieran armar causas vamos a seguir adelante”.

El hecho ocurrió el pasado sábado, cerca de las 18:30, cuando el delegado de la CTEP de Tres de Febrero y referente barrial del Movimiento Evita, Raúl ‘Chiche’ Villalba, salía de su casa de Pablo Podestá.

Según denunció, dos hombres, desde un auto Renault Megane blanco, le preguntaron si “era el que hacía quilombo en la Municipalidad”, en referencia a una protesta, ocurrida hace algunos días, que la CTEP y otra organizaciones realizaron en el Palacio Municipal. “Cuidate, cuidate, que te puede pasar algo”, agregaron los sujetos, y luego se retiraron. Las amenazas fueron denunciadas en la comisaría de la zona.

Para repudiar lo ocurrido, referentes de la CTEP local y nacional brindaron una conferencia de prensa en el local del espacio en Caseros. Encabezaron la mesa, Carla Gutiérrez, de la CTEP de Tres de Febrero; Lito Borello, secretario de Derechos Humanos de la organización; y Esteban ‘Gringo’ Castro, secretario general de CTEP. Junto a ellos estuvo la víctima de este hecho.

Justamente, Raúl Villalba fue el primero en hablar y aprovechó para agradecer a sus pares por la solidaridad. “Sé que no estoy solo”, dijo. “Lo que ocurrió me genera muchos pensamientos, uno de ellos es el miedo que nos quieren imponer desde el Estado. Pese al miedo, va a ser difícil que me dobleguen. Vamos a seguir luchando para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de Tres de Febrero, queremos que los más desprotegidos por el Estado puedan estar mejor”, agregó.

Y continuó: “Cuando vamos a hacer un petitorio al Municipio y vemos que nos esperan con 200 policías armados y con gases, eso nos hace pensar que los que tienen miedo son ellos”. “Persiguen a nuestros compañeros en barrios y también buscan judicializar la protesta social. Pero por más que nos amenacen o quieran armar causas vamos a seguir adelante”, completó.

“No es la primera vez ni en el único lugar en que esto está pasando”, denunció Carla Gutiérrez. “Quieren amedrentarnos por las luchas que llevamos adelante, y lo hacen de muchas maneras, por vía judicial; por métodos un poco más violentos; y por sutilezas, como por ejemplo, cuando algún compañero con la remera de CTEP hace trabajos en los barrios y lo para la policía para pedirle documentos, como si estuviera haciendo algo indebido”, añadió.

“No van a lograr que dejemos de pelear por algo básico como el trabajo, que nos da la dignidad que todos y todas nos merecemos. Tenemos por delante un plan de lucha y vamos a seguir con él. Seguiremos en la calle”, resumió.

Por su parte, Lito Borello aseguró que “los Estados nacional, provincial y municipal son responsables de que esto suceda”. “No es algo aislado, hay una búsqueda de estigmatizar a las organizaciones populares y sus dirigentes”, declaró, y jugando con las palabras expuso que “quieren crear una campaña del miedo, porque son ellos los que tienen miedo, porque saben que nosotros no tenemos miedo”.

“Desde la CTEP sostenemos que los pueblos tenemos el derecho a construir otro mundo posible, y que tenemos el derecho a la protesta social para poder ir construyéndolo. Pero sin lucha, no hay manera de conseguir eso, y por eso esta respuesta es la mejor actitud”, manifestó. “Saben que vamos a seguir peleando (…), porque somos los protagonistas de construir nuestro propio destino”, cerró.

Por último, Esteban ‘Gringo’ Castro consideró que “este proceso de amedrentamiento que está desarrollando el gobierno tiene que ver con su debilidad, y su debilidad empezó a notarse a partir de las grandes movilizaciones de masas que protagonizaron la CTEP y otras organizaciones sociales y políticas”. “Nos enfrentamos a los grandes grupos económicos, que hoy están en el gobierno”, prosiguió, y enumeró hechos sufridos por integrantes del espacio, como por ejemplo, asesinatos de dirigentes en Moreno y La Matanza; represiones en las protestas frente al Congreso; acusaciones de utilizar métodos violentos; y la detención de 11 militantes tras una protesta realizada en la provincia de Jujuy.

“Lo que pasó en Tres de Febrero tiene que ver con una estrategia del poder, que es meter medio, pero nosotros no vamos a dejar pasar ningún tipo de amedrentamiento en ninguna parte del país”, aseveró. “Un modelo como este no entra en el pueblo si no es en el pueblo a través del miedo y la represión”, agregó. Y finalizó: “Nosotros vamos a seguir luchando para lograr que todos los compañeros y compañeras de este país vivan con dignidad”.

Se acercaron a solidarizarse frente a este hecho diversas organizaciones políticas y sociales de Tres de Febrero; gremios; concejales del peronismo, como Ana Luz Balor y Hugo Curto; y dirigentes justicialistas, como el ex diputado nacional Horacio Alonso.