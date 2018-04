El concejal de Cambiemos y funcionario del gobierno bonaerense dijo que trabajarán en “mostrar que somos la alternativa a los que gobiernan José C. Paz” en 2019. Este “es uno de los distritos donde más aumentó” la colaboración del Estado Provincial, con obras y programas, exclamó Ezequiel Pazos.

“El esfuerzo para el diálogo hay que hacerlo siempre, para conseguir resultados y políticas a largo plazo”, señaló el edil en referencia al llamado que hizo a la oposición el intendente Mario Ishii en la apertura de sesiones del HCD.

“Tenemos una postura que es la de trabajar para el vecino paceño, de quien somos empleados”, dijo Pazos, y sostuvo que “tenemos la libertad para decir si algo está mal, porque el Concejo debe ser un espacio donde se discuta, y no un lugar para votar las cosas como llegas” desde el Departamento Ejecutivo.

“No tenemos la decisión de poner palos en las ruedas, si no acompañar lo que esté bien”, aclaró el ex candidato a intendente, y “aspiramos a que el oficialismo tenga la valentía y el coraje de acompañar las distintas ideas que proponga Cambiemos”.

Al respecto del cambio de autoridades en el HCD, tras más de 15 años de Presidencia de José Mondoví, para Pazos “no hubo cambios de fondo, aunque el diálogo con el actual presidente Roque Caggiano, es bueno”.

“El mecanismo sigue siendo el mismo, pero se tiene que lograr un espacio para generar soluciones, las que luego sean ejecutadas por el gobierno municipal”, en lugar de cajonearse, sostuvo.

Pazos celebró que la administración de Mario Ishii haya aprobado el pacto fiscal propuesto por María Eugenia Vidal, pero “no estoy de acuerdo con los dichos del intendente con respecto a que José C. Paz sea perjudicado con la coparticipación, porque es uno de los distritos donde aumentó”, la transferencia de esos recursos.

“Es difícil administrar este municipio sin la ayuda de la Provincia y la Nación, por eso, muchas obras han llegado a los vecinos gracias a esa colaboración”, aseguró, por ejemplo “el SAME; mejoras en las rutas 8 y 197; el asfalto de la calle Ballesteros en el barrio Los Hornos; el Fondo de Infraestructura Municipal; o los asfaltos del barrio PROMEBA”, entre otras cuestiones financiadas por el gobierno bonaerense.

“Será el vecino el que tendrá que elegir con su voto si quiere que lo siga gobernando el mismo, o si quiere hacer un cambio por una persona del equipo de María Eugenia Vidal”, exclamó el legislador comunal.

Al respecto de la problemática de los basurales, espacios que abundan sin control en José C. Paz, Pazos dijo que se aprobó la Emergencia Ambiental en el Concejo Deliberante, pero por otro lado “hay una demanda contra el Municipio por parte del Estado Provincial por la planta que está sobre la Ruta 8, lo que impide la utilización del predio”, explicó.

“La única solución es un plan integral de higiene urbana que contemple la recolección domiciliaria, a los cartoneros, a los recicladores, y que trabaje sobre la concientización”, consideró.

Finalmente, desde lo político, sobre la heterogeneidad de los concejales que conforman el bloque Cambiemos y cómo repercutirá esa diversidad en lo electoral, Pazos dijo que “el fortalecimiento del espacio se dio por la unión de todos los que trabajamos con la misma idea”.

“Tenemos el objetivo que es cambiar José C. Paz, algo que me propuse en 2014 cuando empecé a hacer política territorial en el distrito desde el Pro, convencido de la necesidad de renovación que tiene el municipio”, afirmó, al momento que entiende que “es un ciclo cumplido” el gobierno de Mario Ishii.

“Vamos a fortalecer nuestra propuesta para darle una opción clara a la gente, y mostrar que somos la alternativa a los que gobiernan José C. Paz”, sentenció.