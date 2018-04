Ya se iniciaron las visitas de los vecinos a la avanzada obra del que será el principal establecimiento de salud del distrito, que contará con quirófanos, guardia, más de 15 especialidades y atenderá gratuitamente las 24 horas a vecinos con o sin obra social. “Como sanfernandinos, creemos que estamos haciendo las cosas para que nuestros hijos y nietos puedan tener un mejor servicio de salud, inclusive para nuestra generación que los va a usar”, expresó la concejal Alicia Aparicio, quien encabezó la visita.

En el predio de la avenida Avellaneda y Chile, en Virreyes, ya se erige el Hospital Municipal, una obra fundamental para la salud de los sanfernandinos. En este marco, el Municipio organizó una serie de visitas para los vecinos que deseen conocerla.

La concejal Alicia Aparicio, quien encabezó la visita, dijo: “La obra del Hospital Municipal está bastante adelantada, en la etapa de terminaciones y de conexiones eléctricas y de gas. Esta inquietud surgió un poco de los vecinos, por eso estamos acá mostrándole las instalaciones y cómo quedarán terminadas, contándoles de que se trata, que será un Hospital con especialidades, de complejidad, que tendrá guardia de 24 horas y laboratorio, así que les contamos que esto irá creciendo con el tiempo”.

“Estamos realmente contentos, siempre con muchas ganas y empuje. Tenemos un gran equipo de trabajo que ayuda, empezando por el vecino que paga sus tasas, entonces nosotros como sanfernandinos creemos que estamos haciendo las cosas para que nuestros hijos y nietos puedan tener un mejor servicio de salud, inclusive para nuestra generación que los va a usar cuando se habilite”, finalizó Alicia Aparicio.

El presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, quien también participó de la actividad, manifestó estar “muy contento por haber empezado esta serie de visitas guiadas al nuevo Hospital Municipal, con las arquitectas explicando la parte de infraestructura, y la concejal Alicia Aparicio explicando sobre el sistema de salud”. “De alguna manera, dejando conformes a los vecinos y en conocimiento de todo lo que se va a generar dentro de este Hospital. Seguiremos con estas visitas guiadas que nos interesan muchísimo, para que nuestros vecinos sepan qué hacemos con su dinero”, añadió.

En cuanto a los vecinos que concurrieron, Juan Ramón, del barrio Santa Catalina, que vive a 50 metros del futuro noscomio, dijo: “Para los vecinos de Virreyes y todo San Fernando es algo muy lindo, importante y bueno. Que el dinero que se recauda se ocupe en todas estas cosas, que las personas y familias que viven en Virreyes lo necesitan y es bueno para todos. Es lo mejor que podemos disfrutar y cuidar todo lo que están haciendo el Intendente y sus colaboradores”.

Rubén, vecino de la calle Garibaldi, agregó: “Para mí esta es una buena obra, muy grande, y hacía falta una cosa así en el distrito. Vine a vivir acá cuando tenía 11 años,. ahora tengo 60. Por suerte nos tocó a nosotros. Lo que se hizo en cuatro años del intendente Andreotti, otras personas que estuvieron no hicieron nada; hace 40 y pico de años que vivo acá, y nunca se vio lo que se está viendo en sólo cuatro años. No solamente esto, porque veo los polideportivos; las salitas de salud que antes no tenían insumos ni alguien que te atienda, hoy parecen una clínica; vas a una plaza y los chicos pueden jugar; vas a la calle y está bien iluminada. Me siento orgulloso, pago impuestos, pero se ven las cosas. Si es como las salitas, me imagino lo que será este Hospital Municipal cuando esté terminado”.

Y Florencia, que vive en Miguel Cané al 4800 hace más de 40 años, finalizó diciendo: “Esto es un sueño. Vimos el proyecto, nos aclaran y nos enseñaron mucho, porque cuando vine no había asfalto, ni agua, ni gas, ni escuelas, todo era campo. Ahora vivimos contentos, porque tenemos de todo. El intendente Andreotti y Alicia nos hablan con palabras sencillas que entendemos, porque no tenemos mucho estudio para entender las cosas. Queremos que siga este trabajo, y el grupo que lo acompaña también, que es muy bueno, nos ayudan mucho y son muy comprensivos. Agradecemos esta obra que hacen y cuidarla, para la salud sobre todo”.

Además, participó de la visita la subsecretaria de Obras Públicas municipal, la arquitecta Cecilia Tucat.