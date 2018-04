Hola, me llamo Sebastián Libonati, trabajo como escribano público en el partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires, soy un simple militante peronista y pertenezco al grupo de hombres de la Capilla del Milagro, del barrio La Carcova de José León Suárez, dónde tenemos la bendición de aprender del padre Pepe -líder de los curas villeros- cómo se transforma la realidad, siguiendo el lema “rezar, callar y trabajar”, y haciéndolo junto a la comunidad organizada, potenciando el trabajo social y evangelizador, a través de las capillas, los clubes y los colegios, los tres pilares fundamentales de nuestra sociedad, lo que él denomina cómo la triple C.

Frente a todas las injusticias sociales y el avasallamiento de nuestros derechos que estamos padeciendo, sentí la necesidad de escribir esta carta, dirigida a todos los líderes políticos de la oposición.

Por todos los barrios que estamos caminando, vemos que la gente la está pasando muy mal, la encontramos deprimida, triste, anestesiada por los medios en muchos casos y poco participativa, creo que fruto de un trabajo muy bien diseñado por los grupos concentrados de poder, que a nivel mundial, desde la década del 60, vienen desarrollando esta estrategia desmovilizadora, a la que Noam Chomsky define como “el contragolpe”.

Hace algunos días vimos en Brasil, que ante la prisión política de Lula, para que no vuelva a la presidencia de nuestro país hermano, donde encabezaba ampliamente todas las encuestas, sólo se movilizaron los militantes políticos partidarios del Partido de los Trabajadores. Algo similar a lo que ocurrió en la Plaza San Martín, en toda la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, el 18 de abril de 2018, dónde la gran mayoría de los que nos manifestamos contra los tarifazos éramos militantes políticos, permaneciendo la gran mayoría de nuestra sociedad en sus casas, mirando la tele, pegándose algún atracón de series en Netflix -como diría el filósofo Byung Chul_Han- entreteniéndose o consumiendo constantemente, por sus celulares o computadoras, en esta vorágine informativa que nos agobia, que es imposible de asimilar y que genera este estado vegetativo en una gran parte de nuestros compatriotas.

Por esto es que decidimos tomar la iniciativa de caminar y escuchar, intentando transmitir nuestro sueño de que la unidad es el camino, para volver a ser felicites y vivir con dignidad.

La gran mayoría de la gente, nos pide una sola cosa, que estemos todos unidos, para ganarle a Cambiemos en el 2019.

Hace pocos días en el Congreso fue muy esperanzador ver a toda la oposición unida, más allá de sus diferencias, defendiendo a todos los ciudadanos como verdaderos representantes del pueblo, contra el brutal tarifazo de luz, gas y agua, entre tantos otros que estamos padeciendo todos los vecinos, los clubes de barrio, las iglesias, los sindicatos, los comercios, los cines, los teatros, los centros culturales, las pequeñas y medianas empresas -que son el motor de nuestra economía y la principal fuente de trabajo de nuestro pueblo- entre tantas otras instituciones que están siendo obligadas a despedir trabajadores, en el mejor de los casos, las que pueden sobrevivir.

Estamos siendo testigos, desde el 10 de diciembre de 2015 a la fecha, de innumerables cierres de empresas y comercios, de muchas generaciones, que no pudieron seguir adelante, como consecuencia de las políticas económicas de Cambiemos, que nos empobrecieron a todos, destruyendo el mercado interno y dejando muchísimas familias en la calle e inmersas en la pobreza. Hoy, infinidad de jóvenes y adultos salen diariamente a buscar trabajo y no consiguen, con la dignidad que este conlleva.

Les rogamos a nuestros representantes que sigan luchando, unidos, contra el tarifazo y contra la reforma laboral, con la que el gobierno de Macri y Vidal busca seguir avasallando nuestros derechos.

La unidad es el único camino para que vuelva al gobierno y al poder un proyecto de país,que defienda los derechos y los intereses de la gran mayoría de nuestro pueblo, desde los más pobres, pasando por toda la clase media, hasta los pequeños y medianos empresarios, lo que constituye la gran mayoría de nuestro arco social.

Esto es la unidad que necesitamos, la unidad en la diversidad, la que estamos construyendo en todos los barrios. También vemos con agrado que se va gestando un trabajo muy fuerte de unidad en todo el movimiento obrero organizado, motorizado esencialmente por la juventud sindical y por las bases, lo que también vislumbramos en todas las organizaciones políticas y sociales del campo nacional y popular.

Sólo podremos realizar nuestros sueños a través de la comunidad organizada.

Quiero agradecerle públicamente a la senadora nacional de Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, por la presentación de su proyecto de ley para el congelamiento de las tarifas, dando una extraordinaria cátedra de economía, y en su nombre, a todos los senadores de la oposición, que acompañan tan noble y necesario proyecto.

También quiero destacar a la compañera diputada nacional Graciela Camaño, una de las líderes del Frente Renovador, que comunicó de manera clara y contundente, la posición de su bloque, enseñándonos que “el Poder Ejecutivo, según la ley, tiene la facultad de aumentar las tarifas, pero no esta locura del aumento del 1600 por ciento en las tarifas de luz”, dejando en evidencia a un gobierno que avanza y nos sigue empobreciendo diariamente, desde que asumió, sin importarle absolutamente nada.

Me encantó escuchar al diputado nacional, Andrés ‘el Cuervo’ Larroque, reivindicando al compañero peronista Julio De Vido, pidiendo su libertad y exigiendo la libertad de todas las presas y presos políticos. Haciendo hincapié en que si hubiese estado presente el ex ministro, la oposición hubiese alcanzado el quórum que necesitaba. También me encantaron los discursos de Axel Kicillof y Máximo Kirchner, pidiendo que alguna vez el gobierno ponga lo qué hay que poner y se pongan del lado de la gente, dejando muy clara la consigna “basta de tarifazos”.

Por último, me resulta imposible, dejar de mencionar a la diputada Victoria Donda, que dejó al desnudo a Lilita Carrió, diciendo la verdad, “que se rasga las vestiduras en los canales de televisión, en defensa de la ciudadanía y la república, diciendo que está en contra de los aumentos”, y a la hora de sentarse a debatir, se esconden en sus madrigueras.

En mi barrio aprendí que en la cancha se ven los pingos… Y el otro día, cuando la oposición no pudo alcanzar el quórum, quedó claramente evidenciado, quiénes son los que defienden los intereses de la gente.

Me despido, pidiendo disculpas por mi falta de poder de síntesis, algo que sigo trabajando en corregir.

La unidad la construimos desde abajo.

Es verdaderamente emotivo y estremecedor, sentir, como nuestros artistas populares, en este caso el grupo Inti Illimani, con letra y música de Sergio Ortega, pueden sintetizar la necesidad de nuestra coyuntura histórica y política actual, en una canción, “El pueblo unido, jamás será vencido”

Sebastian Libonati

Proyecto San Martin