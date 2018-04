La segunda etapa inaugurada de esta arteria en la localidad de Pablo Nogués es comprendida entre Guayaquil y Morse. La totalidad de la obra equivale a once cuadras de nuevo pavimento con su respectiva obra hidráulica.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, estuvo en la localidad de Pablo Nogués donde dejó inaugurado un nuevo tramo del pavimento de la calle Alfonsina Storni. Esta segunda etapa va desde la calle Guayaquil hasta Morse, y genera una conexión entre los barrios Olivos, Quesada Pacheco y Bella Flor. La obra, además, cuenta con hidráulica con el fin de evitar inundaciones.

El jefe comunal se mostró “contento de seguir con esta nueva etapa de Alfonsina Storni” y comentó la importancia de “tener un conector principal para muchos vecinos de este zona”. Luego, Nardini dijo encontrar un montón de casos de vecinos que padecían la falta de obras y resaltó uno en especial: “Una vecina que la fuimos a ver a la casa porque nos había mandado un video de hace unos años atrás donde se inundaba y eso hoy gracias a Dios ya no sucede”.

“La verdad que encontrar vecinos de mucha edad que hace 40 o 50 años que viven en Pablo Nogués y pensaban que esto no se iba a hacer, o la otra vecina que me pidió disculpas porque no creía en nosotros, desde nuestro lugar debemos darle respuesta siempre, ya que las obras siempre son de los vecinos”, declaró el intendente malvinense, y agregó que eso se logra “caminando los barrios y escuchando a los vecinos, para darle soluciones y que se note un Estado municipal presente”.

Por último, Leo Nardini pidió “paciencia” a los vecinos y que sepan “entender que no podemos sanear el déficit de infraestructura que se ha tardado 20 años”. “Nosotros en dos años hicimos muchísimo y esto no termina acá, vamos a hacer mucho más”, expuso. “Mi equipo y yo tenemos la misma ansiedad que la gente de completar todo. La política tiene que ser verdaderamente una herramienta de transformación social para mejorar la calidad de vida de la gente, y como siempre digo, este no es un año electoral y acá estamos inaugurando una obra”, finalizó.

Con este segundo tramo de este nuevo pavimento inaugurado -el primero va desde Nagasaki hasta Guayaquil- la obra comprende un total de once cuadras con más de 11 mil metros cuadrados de hormigón. Este trabajo pertenece a un plan integral de obras en la localidad para mejorar y facilitar la circulación y los accesos a los barrios, además de realizarse las tareas hidráulicas necesarias.