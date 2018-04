Personal de la Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Política Ambiental del Municipio de San Fernando, brindó en el Centro Universitario una charla informativa para docentes sobre la importancia de los controles sanitarios y la prevención de enfermedades, aplicando la legislación nacional vigente. Se abarcó temáticas de vacunación, programas de salud escolar y medio ambiente. La concejal Alicia Aparicio sostuvo: “Hay que trabajar en prevención, como San Fernando viene haciendo desde hace seis años en forma sostenida”.

El Municipio de San Fernando, a través de su Secretaría de Salud Pública, Política Ambiental y Desarrollo Humano, sostiene programas y políticas con controles sanitarios periódicos a los chicos que asisten a las escuelas del distrito, con el fin de detectar patologías y trabajar en prevención, como promueve la legislación nacional vigente con el fin de detectar enfermedades y cumplir con la obligatoriedad de la vacunación a toda la población. En este marco, tuvo lugar una capacitación para docentes en el Centro Universitario Municipal.

La concejal Alicia Aparicio explicó: “Esta capacitación la venimos haciendo todos los años porque es una manera da informar, prevenir y concientizar a todos los docentes del ámbito escolar, quienes son de una gran colaboración para el sistema de salud. La charla englobo a todo el Programa de Salud Escolar, que incluye Prosane, Saludín y Ves. También sobre la vacunación y el cumplimiento con el calendario nacional, con el fin de que incorporen la importancia de la inmunización. Además, temas de medio ambiente y programas de reciclaje”.

“Se trata del bienestar de la población y hay que trabajar en prevención, como San Fernando viene haciendo desde hace seis años en forma sostenida, invirtiendo y trabajando para que el vecino se cuide. Necesitamos que esto lo sepa el docente y que tenga los elementos”, agregó la funcionaria.

El director general de Salud Pública, el doctor Guillermo Brambilla, fue el encargado de informar sobre vacunación. “La idea es generar la conducta a favor de la inmunización, que si bien esta aceitada en algunas vacunas, creemos que hay que insistir en cumplir con el calendario vigente. En el marco del área educativa, necesitamos que todos los niños tengan sus dosis, ya que hoy en día es la mayor política sanitaria en cuanto a la prevención de la enfermedad”, señaló.

Y la directora en Salud Escolar, Paula Caldara, dio detalle sobre los programas que se aplican en las instituciones educativas del distrito: “Hablamos de la ejecución de los programas Saludín y Prosane, y los cheques generales que llevamos a polideportivos, jardines maternales, CEIM, Sumate y todas las dependencias. También les informamos sobre las visitas a las escuelas que hacemos a diario. Las detecciones que hacemos son muy numerosas, tratamos de llegar antes que el problema evolucione o haya algún deterioro. El año pasado hemos visto 4486 chicos, en lo que es una política muy exitosa”.

La última parte de la capacitación estuvo a cargo del director del área de Investigación y Cuidado de los Recursos Naturales, Gabriel Tato. “Hoy presentamos y pusimos a disposición de los colegios tres programas elementales que manejamos desde el área que son el Sanfer Recicla, que es la acción más directa que pueden realizar el vecino y los niños. Además hablamos del mosquito Aedes aegypti y del Dengue, de la prevención de la proliferación del vector. Y por último el Programa de Accidentes Domésticos en el Hogar, que tienen que ver con el uso racional del gas y el peligro del monóxido de carbono”.

Por otro lado, la concejal Aparicio señaló: “Hemos trabajado muy bien durante 2016 y 2017, cuando teníamos un inspector jefe distrital que se había nombrado de común acuerdo entre el Municipio y el Ministerio de Educación. Ahora se han cambiado las reglas y hubo un quite de colaboración en algo tan importante como es la salud, un tema que no es políticamente de un lado ni del otro”.

“El Consejo Escolar nos está acompañando -agregó- pero no entendemos porque Inspección este año no ha sido parte. Acá se habló de prevención de enfermedades de denuncia obligatoria; el tema de vacunas, ante surgimiento de casos de sarampión que hace años no teníamos, o casos de fiebre o dengue; y también se informó sobre cómo proceder al encontrar murciélagos con rabia. Necesitamos que sea masiva la convocatoria. Hay que recapacitar y trabajar todos para el mismo lado”.