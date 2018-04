En las aulas del Centro Universitario Municipal de Virreyes, se dictó la primera clase correspondiente a dicha carrera; y en breve, se incorporará la nueva carrera de Deporte. En la oportunidad, el secretario de Educación, Cultura y Contención Social, Carlos Traverso, saludó a los alumnos en nombre del intendente Luis Andreotti y dijo: “Estamos muy contentos, porque cada vez más vecinos aprovechan estas herramientas educativas que les ofrece el Municipio”.

El Centro Universitario Municipal, sito en Avellaneda 2270, incorporó la carrera de Diplomatura en Turismo a su oferta educativa, dictándose la primera clase a salón lleno. Además, cabe destacar que, en breve, se incorporará la Diplomatura en Deporte.

Carlos Traverso, secretario de Educación, Cultura y Contención Social, saludó a los alumnos en nombre del intendente Luis Andreotti, y expresó: “Estamos hoy en el lanzamiento de esta nueva carrera, que es la Diplomatura en Turismo. Junto a la subsecretaria de Educación, Mariana Miola, vinimos a dejar el saludo del intendente a los alumnos de esta actividad nueva que brinda el Municipio de San Fernando”.

Y adelantó: “El próximo sábado arrancará la Diplomatura en Deportes, una carrera nueva que se agrega para que los vecinos tengan más posibilidades de estudio. Esto es tan importante porque -como dice nuestro Intendente- los vecinos no tienen que viajar hacia Capital o buscar otro lugar, ni pagar el costo del viaje, teniendo cerca de su casa este Centro Universitario en el que el Municipio invierte muchísimo en educación, para que más de 2500 vecinos puedan estudiar una carrera”.

“En el Centro Universitario Municipal ofrecemos Informática, idiomas y la carrera de Arquitectura Naval, que se dicta en el Astillero Náutico, a las que se agregan Turismo y Deporte, tan importantes para los vecinos de San Fernando. Vamos recorriendo lugares como éste, donde tenemos actividades tanto educativas como culturales y deportivas. Estamos muy contentos, porque cada vez más vecinos utilizan estas herramientas que les ofrece el Municipio”, finalizó Traverso.

En cuanto a los alumnos, Micaela dijo: “La verdad que esta posibilidad me parece fantástica. Es una que no todos pueden tener, porque la carrera es privada en su mayoría, en universidades carísimas. Es muy completa no sólo por el área de Turismo, sino que también va de la mano de Hotelería y Gastronomía. La verdad que tener esta posibilidad de estudiarla en tu propio barrio es genial; estoy muy contenta. Para quienes quieren formarse, este Centro es una gran oportunidad para todos; no hay edad, solamente querer. Y el que quiere, puede”.

Y su compañera Laura agregó: “Me parece excelente, porque la carrera es gratuita; estoy muy interesada en desarrollar el turismo en San Fernando. Me enteré por Facebook, porque estoy conectada en las redes sociales. Tengo muchísimas expectativas y estoy con muchas ganas; es muy recomendable para los vecinos”.

Cabe destacar que también estuvo presente en la visita el director del Centro Universitario Municipal, Jorge Córdoba.