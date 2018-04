Este programa facilita a los bonaerenses -que no tienen cobertura social- el acceso a la detección temprana, el diagnóstico y tratamiento, medicación y el cuidado paliativo. El acto se realizó en el Hospital Central de San Isidro.

La gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, anunciaron los avances del Plan Provincial de Control del Cáncer, enfocado en la detección temprana del cáncer, el diagnóstico y tratamiento, y el cuidado paliativo.

Del acto -que se realizó en el Hospital Central de San Isidro- participaron también el ministro de Salud bonaerense, Andrés Scarsi, autoridades y profesionales de la salud de los tres hospitales del Municipio de San Isidro y centros de atención primaria de la salud.

“Cuando llegamos a la Provincia nos dolió mucho saber la gran cantidad de pacientes con cáncer que no tenían cobertura social ni medicación para su tratamiento oncológico. De los 12 mil pacientes que necesitan cobertura para tratamientos oncológicos, este año le vamos a brindar cobertura a 9 mil. Y para 2019 vamos a llegar al 100 por ciento”, anunció Vidal.

En ese sentido, el intendente Posse señaló: “Este plan nos potencia en cuanto a la atención del paciente oncológico, un tema en el que San Isidro trabaja desde hace tiempo con grandes profesionales y programas desde sus hospitales municipales”.

La Provincia tiene un Instituto Biológico que produce medicamentos. “Desde septiembre estos medicamentos para tratamiento del dolor los vamos a producir nosotros, por lo que tendremos lotes propios de la medicación que requieren los pacientes oncológicos”, sumó la gobernadora.

En cuanto a la medicación para aliviar el dolor, Vidal sostuvo que no había respuesta por parte del gobierno provincial anterior. “El paciente sin cobertura debía pagar 2500 pesos por mes para sentir menos dolor; ahora desde el Estado estamos entregando esta medicación a más de 2 mil pacientes, y el año que viene vamos a cubrir a todos los pacientes oncológicos”, contó.

Y agregó: “Tenemos que trabajar todos juntos. No importa si el hospital es provincial o municipal, porque es algo que no le interesa al paciente que necesita esta medicación”. “A todos los bonaerenses que están peleando contra esta enfermedad queremos decirle que no están solos, que si no tienen cobertura, los vamos a ayudar”, concluyó.

Acerca del plan

Comenzó a implementarse en 2016 con el fin de abordar la enfermedad de manera integral, para poder facilitarle a los bonaerenses que no tienen cobertura social el acceso a la detección temprana, al diagnóstico y tratamiento y al cuidado paliativo o tratamiento del dolor.

La Provincia se compromete a otorgar no sólo los analgésicos, sino también a contar con profesionales de la salud capacitados para tratar y acompañar al paciente, mejorando su calidad de vida.

De esta manera, 2 mil pacientes que no contaban con acceso a los medicamentos a partir de ahora los recibirán de manera gratuita en los hospitales públicos de la Provincia. Esto adquiere dimensión si se tiene en cuenta que el tratamiento del dolor moderado implica al paciente un gasto de alrededor de 2500 pesos por mes, lo que lo vuelve inaccesible para gran parte de las personas que padecen la enfermedad.

Durante ese año, 44 hospitales públicos de la Provincia se incorporaron a la red a través de sus servicios de oncología, clínica médica y/o atención paliativa, alcanzando una cobertura de 870 pacientes que requerían tratamiento para el dolor. En 2018, la red se extenderá a 80 hospitales provinciales, lo que representa el tratamiento en etapas avanzadas de unos 2 mil pacientes, eliminando la falta de medicación como barrera de acceso al control del dolor.

Para 2019, el objetivo es llegar al 100 por ciento de los pacientes que necesiten tratamiento del dolor y alcanzar la producción propia de los medicamentos -Tramadol y Pregabalina- en el Instituto Biológico de la Provincia.