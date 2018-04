El intendente Nicolás Ducoté firmó la paritaria municipal con el Sindicato de Trabajadores Municipales de Pilar y la Asociación de Trabajadores del Estado.

Al respecto, Ducoté dijo: “Queremos reforzar el compromiso que tiene el Municipio con los trabajadores. Fue un proceso de negociación exigente pero llegamos al mejor lugar que podíamos para este año”.

Fruto del acuerdo, el sueldo de la categoría Temporario IV -la más baja del escalafón- pasa de 11.005 pesos a 12.106 en abril, y a 12.656 pesos en octubre, sin contar el presentismo. Con el presentismo incluido quedan 14.527 pesos en abril, y 15.187 en octubre.

El jefe comunal añadió: “Logramos acordar no sólo una de las mejores remuneraciones de sueldo básico y conformado de la provincia de Buenos Aires, sino que además incluimos condiciones para hacer más favorable para los trabajadores el contrato de trabajo entre el Municipio y los empleados municipales. Por ejemplo, a partir de ahora el presentismo se va a medir cada 15 días, no por mes, por lo cual si en la primera quincena se falta un día, no afecta el cobro de presentismo de la segunda quincena. Además vamos a estar trabajando en muchas cosas que tienen que ver con la vestimenta, el acceso a la vivienda, becas educativas, para tratar de darle al empleado municipal todo lo que pueda requerir por parte del empleador para tener mejores condiciones de vida, como compensación por su esfuerzo y su trabajo”.

“Estamos haciendo un ordenamiento muy valioso de todo el trabajo municipal para que los empleados se sientan acompañados por una Municipalidad que hace el mayor esfuerzo posible, y en la medida en que las condiciones económicas lo permitan vamos a seguir apostando a reforzar el sueldo de cada uno de los empleados”, añadió Ducoté.

En cuanto a los números, se acordó un aumento mínimo del 15 por ciento, cobrándose el primer 10 por ciento a partir del pago correspondiente a abril, y los restantes 5 puntos en octubre. A esto se suma un 5 por ciento más de presentismo -que pasa a ser del 15 al 20 por ciento- y que se computará quincenalmente. Asimismo, se acordó entregar un bono de fin de año de al menos 1.500 pesos.

Por su parte, el subsecretario de Recursos Humanos, Domingo Stroia destacó: “Estamos trabajando en el escalafón, tenemos perspectivas para avanzar en este sentido hacia principios del segundo semestre, y así darle más previsibilidad a la carrera municipal. También seguimos trabajando con los concursos, ya hemos hecho para personal médico, que no se realizaban desde 2006, y ahora vamos a concursar otras áreas de salud como enfermería y obstetricia”.

En el mismo sentido, Luis “Cuco” Molina, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Pilar, afirmó: “Fue una paritaria difícil, pero cerramos un buen acuerdo de un 20 por ciento para trabajadores, luego de reunirnos con el intendente. Además, lo bueno es que se ha firmado un bono de mínimo 1.500 pesos para los compañeros trabajadores para fin de año”.

Por último, Carmen Pierce, secretaria de Finanzas de la Asociación de Trabajadores del Estado, resaltó: “El trabajo de paritarias ha sido muy productivo ya que se realizó concurso para médicos, se reglamentó sobre licencia por enfermedades y licencia por estudio. Sobre el aumento que se firmó hoy, después de un arduo trabajo, se logró que se superara, por medio de otros ítems, el 15 por ciento inicial”.