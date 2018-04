La iniciativa promovida por el Municipio y organizada por la iglesia evangélica Bethel, contó con shows en vivo de rock y rap por parte de artistas locales. El intendente Julio Zamora presenció el evento y reiteró su compromiso de promover políticas que fortalezcan la participación de los jóvenes en la comunidad local.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, participó del evento Tigre Fest en la renovada plaza de General Pacheco, junto a cientos de jóvenes. Allí destacó su compromiso de seguir fortaleciendo la participación de este segmento de la comunidad. La actividad, que fue promovida por el municipio y organizada por la iglesia evangélica Bethel, contó con la presentación de artistas locales de todo el distrito.

“Los jóvenes son la energía y el motor que nos empujan para que Tigre siga creciendo. Estamos trabajando fuerte en los polideportivos, en propuestas como Vibra Tigre y en la Feria de las Colectividades, para brindarles un espacio donde puedan expresarse”, señaló el jefe comunal. Y añadió: “La iglesia Bethel ha convocado muchos chicos, independientemente de las creencias religiosas. Esta iniciativa busca incorporar esos valores en la juventud, los cuales son necesarios en toda la Argentina”.

En un gran escenario en la plaza central de General Pacheco se presentaron diferentes bandas de rock y cantantes de rap, quienes deleitaron a los aficionados presentes durante toda la noche.

Luego de darle la bendición a Zamora, el pastor de la iglesia, Marcelo Fernández, expresó: “Estamos muy contentos por la convocatoria que hemos tenido. Nuestra idea es sacar a los jóvenes de la marginalidad y de los peligros de la calle. Agradecemos la presencia del intendente que nos apoyó mucho para que esto sea una realidad”.

Antes de realizar su presentación, el rapero Dozzer dijo: “Es un privilegio que la gente disfrute mi música. Me invitaron a participar del Tigre Free, que es un gran evento que no me voy a perder. Que el municipio haya abierto esta puerta para hacer esto, es impresionante”.

Próximamente, el Municipio llevará adelante la tercera jornada de Tigre Free, donde los apasionados por el freestyle pueden demostrar sus habilidades en composición de rimas y estrofas. El ganador del certamen tendrá como premio mayor una grabación en un estudio profesional.

Estuvieron presentes, el secretario de Servicios Públicos y Conservación de Infraestructura, Pedro Heyde; el director general de Juventud, Santiago Castillo; y el delegado de General Pacheco, Claudio Staub.