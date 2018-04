Cientos de vecinos ya participan de los talleres de la Escuela de Oficios Municipal, y en esta etapa se suma Repostería y seminarios especializados. A partir de mayo comienza la segunda etapa de inscripción. “Año a año nos van pidiendo cada vez más oferta de cursos y por eso seguimos invirtiendo para que los vecinos tengan un lugar donde especializarse y una salida laboral”, señaló el secretario de Educación, Cultura y Contención Social, Carlos Traverso.

El Municipio de San Fernando trabaja intensamente tanto en la educación formal como en la no formal, como política de apoyo y de igualdad de oportunidades. En esta línea, se inscribe la creación de la Escuela de Oficios, que posibilita a los cursantes mayores de 18 años una rápida salida laboral, sin desmedro de una sólida instrucción por parte de profesores muy experimentados.

La amplia oferta de cursos de Escuela de Oficios incluye Introducción a la pastelería, Panadería, Pizzería, Cocina internacional, Repostería y Organización de eventos.

“Estamos recorriendo la Escuela de Oficios Municipal, hoy visitando el curso de Pastelería. Estamos muy contentos porque vemos cómo fue avanzando apenas a 10 días del inicio de la cursada. Las vecinas que vienen ya progresaron, hacen producción y están planificando sus emprendimientos. De eso se trata la inversión que hizo el intendente Luis Andreotti, con el fin de que participen en estos cursos y tengan herramientas que puedan servir para una futura salida laboral”, expresó Carlos Traverso, secretario de Educación, Cultura y Contención Social.

“A partir del año pasado que comenzó la Escuela de Oficios, ya tuvimos muchos emprendedores que pudieron empezar a desarrollar sus actividades. En 2018 van a pasar más de 1500 vecinos por aquí. Año a año, nos van pidiendo cada vez más oferta de cursos y por eso seguimos invirtiendo para que tenga un lugar donde especializarse y tener una salida laboral”, adelantó el funcionario.

A partir de mayo comienza la segunda etapa de inscripción a los cursos, donde se incluirá un Seminario de nutrición y un curso de Elaboración de comida para celíacos.

Luis Cacciatore, coordinador de la Escuela de Oficios, comentó: “Abrimos seis cursos con la novedad que se sumó Repostería. Los lunes tenemos Pastelería, los martes Panadería; los miércoles Cocina; los jueves Organización de eventos y Repostería; y los viernes Pizzería. Además, contamos varios seminarios como Nutrición, Elaboración de conservantes y Chocolatería. La idea es seguir ampliando la oferta para los vecinos”.

Con respecto a la alta convocatoria, el coordinador explicó que “vino mucha gente, la idea es no dejar a nadie afuera”. “Tuvimos muy buena recepción por suerte, comenzamos a agregar niveles de conocimientos para los casos de Pizzería, Pastelería y Panadería, con el fin de seguir profundizando el conocimiento y que no quede en lo básico. Queremos darles más herramientas a la gente para que tengan más armas a la hora de trabajar”, completó.

Cada seis semanas transitan por la escuela unas 230 personas, lo que se traduce a largo de un año en más de 1500 de vecinos que aprovechan este tipo de oferta educativa que brinda el Municipio.

La profesora de Pastelería, Catherina, se refirió acerca de la dinámica de las clases: “Hoy estamos haciendo budines, cupcakes y palitos de anís. Son aproximadamente 20 alumnos, la idea es dividirlos en grupos como se trabaja en una cocina y cada mesada tiene una receta diferente. Me encanta ver como el alumno se va superando clase a clase, ya son muchos los que empezaron a trabajar en esto a partir de su paso por la escuela”.

Lorena es alumna de Pastelería y también compartió su experiencia: “Hace mucho tiempo que quería anotarme, la verdad que superó mis expectativas. Los profesores siempre están pendientes a nuestras dudas. Me gusta la pastelería, esta es mi segunda clase y me llevo un montón de herramientas. Siempre me interesó todo lo que tiene que ver con la gastronomía, por suerte ahora lo estoy aplicando, este curso lo pienso a futuro quizás para formar un equipo de trabajo”.