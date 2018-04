La concejal Alicia Aparicio y funcionarios del Municipio acompañaron a familiares de personas con autismo en una tarde de concientización en la céntrica Plaza Mitre. Hubo un stand informativo; castillos inflables y juegos para chicos; shows de circo y magia; maquillaje artístico; y una radio abierta. Además, ofrecieron sus servicios Atención al Vecino y la Unidad Móvil de Salud Pública, donde los vecinos pudieron vacunarse.

El Municipio de San Fernando apoya activamente a la organización TGD Padres TEA San Fernando, compuesta por familiares de personas que padecen la patología neurológica del Trastorno de Espectro Autista. Con el fin de concientizar a los vecinos y pelear por los derechos de los individuos con autismo, el grupo organiza actividades distintas actividades de difusión.

En el marco del Día Internacional del Autismo -que se conmemora todos los 2 de abril según estableció en 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas- la organización sostuvo una jornada especial de concientización en la Plaza Mitre, donde dispuso un stand informativo y se repartieron panfletos. Además, hubo castillos inflables y juegos para chicos; shows de circo y magia; maquillaje artístico; y una transmisión abierta en vivo de la radio Rumbo. Al final, se realizó una suelta de globos y se iluminó fachada del Palacio Municipal de azul.

La concejal Alicia Aparicio sostuvo: “Estos de lo debemos a las 25 mamás que han tomado la decisión de hacer visible la problemática que sus hijos están atravesando. Ellas armaron TGD Padres TEA y el Municipio las ha reconocido desde el primer momento, y fueron declarada como entidad de bien público por el Concejo Deliberante, lo que le permitió trabajar y abrir otras puertas”.

“También les hemos dado un lugar en la Posta San Ginés –agregó- para que puedan reunirse, y además, el Secretario de Educación está organizando para cederles un espacios en los polideportivos junto a sus niños. Es importante que los vecinos tengan las iniciativa y el Municipio siempre acompaña con todo lo que podamos para que todos tengamos una mejor calidad de vida”.

Durante la actividad también se desplegaron el stand de Atención al Vecino y la Unidad Móvil de Salud Pública, donde los vecinos se vacunaron gratuitamente.

Claudia Olivera, presidente de TGD Padres TEA San Fernando, explicó: “Estamos concientizando porque es el Mes del Autismo, obviamente cada Municipio conmemora el Día Internacional del Autismo que cae el 2 de abril en un día diferente ya que en esa fecha nos movilizamos todos a Plaza Congreso, pero vinimos hoy a la Plaza Mitre a concientizar a los vecinos. La temática del autismo está muy tapada y lo que queremos hoy que es informar a todos”.

“La verdad que el apoyo del Municipio lo tuvimos desde el primer momento que armamos el grupo. Desde el primer día nos abrieron las puertas y por ellos estamos acá, con toda la folletería, el banner y la logística”, aseguró Olivera.

Cientos de vecinos pasaron por la Plaza Mitre para participar de la jornada especial. La vecina Laura exclamó: “Me parece muy importante porque el autismo es algo muy tabú, la gente no sabe realmente que es y muchas veces lleva a que se excluya a los chicos que tienen autismo. Es una patología complicada con síntomas que quizá no se notan; si no se estudia y se habla del tema, puede suceder que las personas terminen siendo excluidas”.

El sanfernandino Sergio consideró que “es perfecto porque siempre vamos el 2 de abril a Plaza de Mayo, y que podamos tener un espacio hoy acá, es excelente para que todos los vecinos se concienticen sobre este tema”. Y la vecina Eugenia coincidió: “La verdad esta espectacular, los chicos vienen, disfrutan y aprenden mucho. Yo tengo un nene de 5 años y lo habla porque tiene compañeros con autismo. Los integran y los tratan re bien. Se está trabajando muy bien, cosas como la que hacen hoy son excelentes, los felicito”.

Y por último, Cecilia consideró que “mucho no se sable del tema, y por eso está bueno que la Municipalidad le acerque información a los vecinos; es importante comunicarlo y hacer correr la voz”.

Estuvieron presentes en la actividad, el secretario de Gobierno, Luis Freitas; la directora general de Desarrollo Humano, Contención e Inclusión Social, Gabriela Dell’ Olio; los concejales Corina Ramírez, Ignacio Pérez y Ana Hansen; y funcionarios de otras áreas del Departamento Ejecutivo.