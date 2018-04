En la mañana del sábado, cientos de vecinos de San Isidro se movilizaron para reclamar que en los terrenos del Golf de Villa Adelina no se desarrolle emprendimiento inmobiliario alguno. El pedido concreto fue que siga siendo “100 por ciento” verde. El mismo planteo se dio hace días, en un encuentro organizado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, organismo que interviene en la cesión de esas tierras a la órbita municipal.

Un nutrido grupo de vecinos se concentraron, el sábado por la mañana, en las inmediaciones del Golf de Villa Adelina, para exigir que el lugar siga siendo en su totalidad un espacio verde y que no se avance allí con la construcción de edificios.

Con banderas y carteles, marcharon por los alrededores del predio para visibilizar su reclamo, generando, además, el respaldo de muchas de las personas que transitaban por la colectora de Panamericana.

“Estamos reclamando para que no se construyan oficinas, para que no nos vendan otro espacio público como hicieron con el de Thames. Todos los vecinos estamos para un sólo objetivo, que es el 100 por ciento verde, para que el Golf de Villa Adelina sea un parque público de todos, no solamente de algunos que quieren que sea privado”, declaró un vecino al medio local Zona Norte Diario.

“El Estado hizo una consulta, nos juntó a los vecinos y nunca nos terminó de clarificar qué van a hacer con los terrenos, por eso es que decidimos juntarnos y empezar a movilizarnos. Esto recién empieza y es el primer grano de arena que vamos a poner para que nos hagan un parque público de la ciudad de Villa Adelina y para todo San Isidro. Esto es un pulmón para nosotros”, completó.

El planteo del vecino está vinculado a un encuentro desarrollado el sábado anterior, organizado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, enmarcado en lo que será el proceso para definir el destino de las tierras del Gol de Villa Adelina. Se llevó a cabo en el Colegio San Miguel Arcángel.

De acuerdo a lo que informa el sitio local Que Pasa Web, la concurrencia expresó su malestar respecto de la posibilidad que se construyan oficinas y viviendas en una porción del Golf. El medio consigna que los vecinos que se inscribieron como oradores del encuentro se manifestaron, casi de forma unánime, en contra de la quita de espacios verdes. Allí también el pedido fue “100 por ciento” verde.

Según informaron desde el Municipio oportunamente, a través de un acuerdo con Nación se logró recuperar 17 manzanas -unos 170 mil metros cuadrados- del Golf de Villa Adelina para que lo disfruten todos los vecinos.

El proyecto -que comparten el gobierno nacional y el municipal- contempla la preservación de la arboleda original, el 65 por ciento destinado a espacio público, equipamiento deportivo y recreativo, y espacios de atención a los vecinos. De cara a Villa Adelina, se crearán 170 mil metros cuadrados para el uso público; y en el terreno restante, mirando hacia la autopista Panamericana, el proyecto elaborado por el gobierno nacional prevé la construcción de oficinas y viviendas de baja altura.

Sin embargo, trascendió que desde la Agencia de Administración de Bienes del Estado expusieron que aún no hay un proyecto definido para el espacio, y que pretender generar un proceso de participación vecinal para determinar lo que se hará en el Golf.