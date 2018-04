Fue en la madrugada del miércoles cuando la vecina se dirigía a tener a su hija y rompió bolsa en el transcurso del viaje. Un agente del COT y otro de la Policía Local, ayudaron en la asistencia del parto. Luego la madre y su beba fueron trasladadas por un móvil del Servicio de Emergencias Tigre al Hospital de Pacheco. Delfina Talaván nació con 4350 kilos y se encuentra en perfecto estado de salud.

Una vez más, el Sistema de Protección Ciudadana de Tigre se puso al servicio de la comunidad. Fue a las 3:50 horas de la madrugada de este miércoles 11 de abril cuando un agente del Centro de Operaciones Tigre junto a un efectivo de la Policía Local asistieron a una mujer para que diera a luz en la vía pública, sobre la calle Beethoven y Ruta 9, en General Pacheco. La madre y su beba fueron trasladadas por un móvil del Servicio de Emergencias Tigre al Hospital de Pacheco. Delfina Talaván nació con 4350 kilogramos y se encuentra en perfecto estado de salud.

Todo comenzó cuando la mujer embarazada se dirigía a tener a su hija, mientras un móvil del COT abría camino para facilitar la circulación, pero rompió bolsa durante su viaje. De forma inmediata, los efectivos ayudaron a la mujer a dar a luz a su beba en la vía pública e instantes después, fueron trasladadas por un móvil de Primera Respuesta del Sistema de Emergencias Tigre al Hospital de Pacheco.

Jeremías Vallejos, inspector del Centro de Operaciones Tigre y participante del episodio, señaló: “Es la primera vez que me pasa algo así estando en la calle y ser parte de un hecho tan importante es una experiencia muy motivante. No tenemos más que palabras de agradecimiento a todos, porque trabajamos en equipo y tanto la mamá como la beba están perfectas”.

“Fue una experiencia increíble. No me voy a olvidar nunca más del momento emocionante que viví. Estoy muy agradecida. Es mi octava hija, ya tengo seis nenes y con Delfi dos nenas. Gracias a Dios, la gente del COT, el Servicio de Emergencias Tigre y la Policía local me ayudaron a que mi hija pueda llegar al mundo en perfecto estado”, comentó Analía Verónica Vera, madre de la beba.

En tanto que Pamela Gauna, agente de la Policía Local, intervino en la asistencia del parto y expresó: “Fue gratificante y un momento muy especial. Poder ayudar a dar a luz a una mamá es algo increíble que nos regala nuestra profesión que ejercemos a diario”.